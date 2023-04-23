Украина уклончиво комментирует новости о якобы высадке на левом берегу Днепра

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк не подтвердила и не опровергла сведения о том, что произошедшая высадка вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра.
Гуменюк попросила набраться терпения.
"Проводится очень сложная работа, когда необходимо преодолеть такое препятствие, как Днепр, когда линия фронта проходит вдоль широкой, сильной реки", - сказала в эфире телемарафона должностное лицо.
"Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до момента, когда это будет достаточно безопасно для наших военнослужащих. Поэтому мы должны набраться терпения", - сказала Гуменюк.
В докладе ISW в субботу сказано, что вооруженные силы Украины якобы начали контрнаступление, а в Херсонском округе заняли позиции на левом берегу Днепра. Эксперты также отметили, что россияне удерживают оборону в Алешках и Новой Каховке.
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