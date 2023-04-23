Украина уклончиво комментирует новости о якобы высадке на левом берегу Днепра

Гуменюк попросила набраться терпения.

"Проводится очень сложная работа, когда необходимо преодолеть такое препятствие, как Днепр, когда линия фронта проходит вдоль широкой, сильной реки", - сказала в эфире телемарафона должностное лицо.

"Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до момента, когда это будет достаточно безопасно для наших военнослужащих. Поэтому мы должны набраться терпения", - сказала Гуменюк.

В докладе ISW в субботу сказано, что вооруженные силы Украины якобы начали контрнаступление, а в Херсонском округе заняли позиции на левом берегу Днепра. Эксперты также отметили, что россияне удерживают оборону в Алешках и Новой Каховке.