Российского снайпера-испытателя обвинили в госизмене. Что о нем известно

Полный тезка Дмитрия Кичи также указан инструктором по стрельбе на сайте Федерации практической стрельбы Краснодарского края. Один из его коллег по федерации сказал Би-би-си, что Кича был инструктором по стрельбе в Краснодаре "лет 5-7 назад". Удостоверение стажера-инструктора по стрельбе он получил в 2014 году в подмосковном отделении федерации .

На сайте Федерации практической стрельбы Краснодарского края указан номер мобильного телефона Дмитрия Кичи - сейчас он недоступен. Этот же номер встречается в объявлениях на различных оружейных форумах. На одном пользователь, представившийся Дмитрием, продавал помповое ружье Remington. На другом (он оставлял тот же номер и также представлялся Дмитрием) - камеру для наблюдения за мишенью и прицел, на третьем (Guns.ru) - приклад. На том же Guns.ru в 2018 году открыл страничку "Промтехнология" по поручению руководства завода и руководитель Кичи - начальник испытательной лаборатории ORSIS Сергей Шаренков, обещая "распространение самой свежей и актуальной информации о работе компании", "представление новых образцов оружия создаваемых нашей компанией, а также о планах по модернизации" и анонсы "Дня Орсиса" с выездом на полигон и тестовой стрельбой из образцов оружия Орсис". И Кича, и Шаренков были активными пользователями оружейных порталов. Шаренков даже делился планами "Промтехнология" по выпуску новых моделей винтовок.