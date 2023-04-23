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Киев: Украине нужно оружие, а не побуждение к мирным переговорам

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Танки Abrams M1
Танки Abrams M1 Фото: Karlis Dambrans/Shutterstock

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в воскресенье призвал сильнее обеспечить Украину оружием, а не побуждать ее к переговорам с Россией.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - написал Данилов в социальной сети Facebook.

На этой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью итальянской газете La Stampa выразил уверенность, что Россию и Украину надо посадить на сто переговоров, назначив Китай посредником.

К мирным переговорам призывали так же представители Китая и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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