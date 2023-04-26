Следующее поколение ⟩ Пересекается ли латышская и русская молодежь? Размышляют ребята

В целом, когда мы были маленькие, во дворе у нас у всех были одинаковые интересы, игры всякие, в школе тоже...

Ну, даже если были разные интересы, то, мне кажется, никаких проблем не было между собой общаться.

Сталкивались ли с буллингом или дискриминацией?

Аурика Портная, 17 лет, родной язык - русский, учится в латышской школе:

Аурика Портная Фото: Из личного архива

- Лично у меня таких ситуаций не было, потому что я с детства говорю на русском и латышском абсолютно свободно. Но я очень ярко помню, как в садике, когда мне было четыре года, сначала я не знала латышский, но потом, когда его подучила, решила, что вот если мы теперь знаем латышский язык, то нам с русскоговорящими подружками нужно больше на нем разговаривать. И каждый раз, когда они говорили на русском, я им отвечала: "Давайте говорить на латышском, иначе я с вами не буду общаться и играть". В итоге они перестали со мной разговаривать - вот она, тяжелая жизнь активиста.

Селина Аракелян: