Следующее поколение ⟩ Пересекается ли латышская и русская молодежь? Размышляют ребята

"Сколько у вас латышскоговорящих друзей?" - спросила я собравшуюся в зале молодежь. Это была встреча в рамках медиашколы RUS TVNET. Кто-то утвердительно покачал головой, кто-то усмехнулся, кто-то ответил, что меньше, чем хотелось бы.
Есть субъективное ощущение, что русскоговорящая молодежь крутится в своих кругах, латышская - в своих. Это мы и обсуждали в перерыве с одной из участниц школы - даже молодежные организации с разными рабочими языками почти не пересекаются на своих мероприятиях… Или на самом деле это представление ошибочно? Как коммуницируют между собой представители двух уживающихся вместе культур вне зависимости от родного языка?
Чтобы ответить на этот вопрос, я поговорила с молодыми людьми, представителями крупных молодежных организаций и экспертом. Сегодня - первая часть моего небольшого исследования под названием "Следующее поколение".
Я поговорила с ребятами с разным родным языком и разным языком образования. Я опросила большее количество респондентов, но для публикации отобрала наиболее репрезентативные ответы, избегая многочисленных повторов.
Далее - прямая речь ребят.
Как, на ваш взгляд, проходит коммуникация между русскоговорящей и латышскоговорящей молодежью?
Егор Парыгин, 23 года, родом из Виляны, родной язык - русский, образование получил на латышском языке, сейчас работает:
- Школа у нас была латышская с русским потоком до девятого класса. Я как раз сначала учился на русском, а в средней школе перешел на латышский. У нас половина ребят русские, половина латыши были. Я коммуницировал спокойно как с одними, так и с другими. У меня все еще остались латышскоговорящие друзья, с которыми мы отлично общаемся. Так или иначе, латыши чуть-чуть знают русский, русские чуть-чуть знают латышский, и вот на основе этих языков мы друг с другом общались. Таким образом изначально латышские ребята начали гораздо лучше говорить на русском, а русские ребята начали говорить лучше на латышском. Со мной так и произошло - в течение средней школы латышский я подтянул.
Селина Аракелян, 21 год, по происхождению армянка, родной язык - русский, училась в школе нацменьшинств, сейчас учится на русской филологии в Латвийском университете:
- Мы все воспитаны по-разному, и это все идет из детства, из семьи. Языковой барьер - мне кажется, это у нас распространенная проблема в Латвии. Латыши изучают русский язык в школе, и я не понимаю, в чем проблема коммуникации. Может быть, они просто не уверены в своем русском языке, а русскоговорящие - в своем латышском, и поэтому не коммуницируют между собой из-за языкового барьера? Очень многие боятся своего неправильного произношения, грамматических ошибок. Молодежь же просто находится каждый в своей компании, в своем кругу общения - никто не хочет выходить из своей зоны комфорта, поэтому не происходит никакой коммуникации.
Мадара Мацане, 22 года, из города Виляны, родной язык - латышский, училась в латышской школе, сейчас изучает русскую филологию в Латвийском университете"
- Я все детство росла в такой среде, где у меня было много русскоговорящих друзей - и во дворе все девочки были русские, и в самом городе - половина, даже больше, русскоговорящие. Поэтому я уже с самого детства хорошо знаю язык, и говорю, и читаю на нем. Особого разделения не было ни в классе в школе, ни во дворе. Даже если кто-то не говорил по-русски или по-латышски, тебе помогали, все старались понять друг друга. Язык жестов вступал в дело в какой-то момент. У нас не было языкового барьера как такового.
В целом, когда мы были маленькие, во дворе у нас у всех были одинаковые интересы, игры всякие, в школе тоже...
Ну, даже если были разные интересы, то, мне кажется, никаких проблем не было между собой общаться.
Сталкивались ли с буллингом или дискриминацией?
Аурика Портная, 17 лет, родной язык - русский, учится в латышской школе:
- Лично у меня таких ситуаций не было, потому что я с детства говорю на русском и латышском абсолютно свободно. Но я очень ярко помню, как в садике, когда мне было четыре года, сначала я не знала латышский, но потом, когда его подучила, решила, что вот если мы теперь знаем латышский язык, то нам с русскоговорящими подружками нужно больше на нем разговаривать. И каждый раз, когда они говорили на русском, я им отвечала: "Давайте говорить на латышском, иначе я с вами не буду общаться и играть". В итоге они перестали со мной разговаривать - вот она, тяжелая жизнь активиста.
Селина Аракелян:
- Была ситуация, когда я с папой пошла делать мне паспорт - это был 2016 год, может, даже раньше. Работникам там, мне кажется, следует говорить на трех языках хотя бы на базовом уровне, потому что мало ли кто придет делать документы. И мы попали к женщине, которая не говорила с нами на русском, хотя было понятно, что она знает русский, потому что я говорила на нем, а женщина принципиально отвечала мне на латышском. Мой папа к ней подошел, сказал, мол, почему вы не можете говорить на русском, если его знаете? Она ответила, что мы живем в Латвии, мы говорим только на латышском. Хотя тогда еще ничего такого в помине не было, чтобы категорично говорить исключительно на латышском.
Кого бы вы выбрали для коммуникации?
Егор Парыгин:
- Если бы у меня был выбор, с кем пообщаться и подружиться, то я бы, наверно, выбрал русскоговорящего человека, потому что мой родной язык - русский. Но, скорее всего, и с человеком, который говорит на латышском, тоже бы был не против пообщаться. У меня нет проблем говорить на латышском. Но если дружбу какую-то строить, проще, наверно, на родном языке это делать.
"Не потому, что язык плохой. Просто удобней. То есть просто меньше времени занимает. Меньше недопониманий будет в общении".
Егор Парыгин
Мадара Мацане:
- Мне совершенно без разницы. Я могу общаться как с латышами, так и с русскоговорящими. У меня нет никаких проблем. И дружить я буду тоже одинаково со всеми.
Аурика Портная:
- Основываясь на моем личном ощущении, я бы начала коммуникацию с латышскоговорящим человеком, потому что я очень хочу иметь возможность поговорить с кем-то именно на латышском. Все-таки мировоззрение зависит от языка, и мне кажется, что человек думает иначе, чем я, и это интересно сравнить.
Селина Аракелян:
- Русскоговорящий человек говорит на русском языке. Это язык, на котором я думаю, говорю и в котором я уверена, что я все пойму.
Дарья Моисеева, 21 год, родной язык - русский, училась в школе нацменьшинств, сейчас преподает русскую литературу 11-м классам:
- Если мы рассматриваем вопрос коммуникации, наверно, стоит уточнить ситуацию, в которой я нахожусь. Например, если она затруднительная, у меня что-то идет не так и я начинаю волноваться, то, возможно, я не смогу объяснить свои мысли на латышском языке так хорошо, как я бы объяснила на русском. Поэтому подсознательно я бы искала человека, который меня понял бы даже по обрывкам фраз, понял, что у меня за проблема, и помог бы мне ее решить.
А так, в принципе, я бы выбрала двух людей, если такой вариант есть. Мне было бы интересно пообщаться с человеком, для которого русский язык неродной, потому что таких людей в моем окружении меньше, чем русскоговорящих. Наверно, я бы хотела завести еще одного друга, который бы говорил на другом языке. Мне всегда нравится общаться с другими людьми на их языке.
Мешает ли отсутствие общих интересов общаться? Что насчет культурного фона?
Егор Парыгин:
- Все-таки где-то по интересам мы друг с другом пересекались - город был маленький, не так много чем можно было заняться. Поэтому все в любом случае пересекались друг с другом, все друг друга знали.
У нас был свой общий культурный фон. Все смотрели плюс-минус один и тот же телевизор, примерно те же самые каналы, условно, YouTube был плюс-минус у всех одинаковый. Все смотрели фильмы какие-то, потом обсуждали. Культурные мероприятия тоже были.
То есть если у тебя одна дискотека раз в полгода, то все там будут, из всех языковых групп. И плюс-минус культурный фон будет общий - маленький город помогает.
Егор Парыгин
У нас, кстати, ни одного конфликта не было на языковой почве. Все конфликты были на каких-то других основаниях.
Аурика Портная:
- Я заметила, что у людей, которые говорят на русском языке, просто формируются другие интересы, потому что у них другая социальная среда, особенно социальные сети. Допустим, латышскоговорящий человек вряд ли зайдет во "ВКонтакте" или Telegram, например. И мне кажется, что из-за разной среды появляются разные интересы у людей, которые говорят на разных языках.
С культурным фоном, а именно с праздниками, у меня отдельная история - мне больше по душе латышские традиции, даже при том, что я из русской семьи.
"И, допустим, в моей семье Рождество празднуется 7 января, и я думаю: "Блин, мне ничего не подарили 24 декабря? Ну ладно". А когда меня поздравляют с православным Рождеством, я каждый раз удивляюсь".
Аурика Портная
Селина Аракелян:
- Скорее всего, это важно, потому что, опять же, даже какие-нибудь мемы или отсылки на литературные произведения... Думаю, чтобы хоть какая-то точка соприкосновения была, важны общие интересы - тот же спорт. Мне кажется, что если в латышской команде будет играть одна русскоязычная, которая говорит на латышском, то латыши опустят тот момент, что она другой национальности. Она просто их коллега, у них общий интерес, она хорошо играет в баскетбол, например. Это, в принципе, фактор коммуникации. Если вам нечего обсудить, то вы и не общаетесь. И язык неважен.
Дарья Моисеева:
- Не могу сказать стопроцентно, что у нас - разный культурный фон. Потому что в любом случае латыши слышат русскую речь, они знают русский язык хотя бы минимально, на уровне понимания. Поэтому какие-то устные шутки они понимают хорошо. Может быть, они не понимают значение некоторых слов, но в моей ситуации было так, что они интересовались, спрашивали перевод, чтобы понять шутку. Им очень хотелось этого. И у нас не было такого, что нам не было о чем поговорить.
Так получилось, что я знаю какие-то приколы или песни на латышском языке, которые можно встретить на всех тусовках. Поэтому да, так получилось, что мы находимся в общей культурной среде.
"Возможно, это из-за того, что я как минимум не в школе, я более взрослый человек, и наличие культурного и языкового барьера не препятствует коммуникации. В моем случае таких сложностей вообще не возникает".
Дарья Моисеева
Кто должен делать шаг навстречу интеграции?
Егор Парыгин:
- Ответ на вопрос об интеграции зависит от количества людей, но мне кажется, здесь должно работать от меньшего к большему - кого меньше, тот интегрируется в большую группу. То есть латышам не нужно интегрироваться в русскоговорящую среду полностью. Если это изначально русскоговорящая группа и есть один латыш, то он будет интегрироваться. Если один русский приходит в какую-то латышскую группу, то русский будет интегрироваться. В контексте страны сложнее. Русскоговорящие - это меньшинство. Большое, но все еще меньшинство.
"Я думаю, тут должна быть какая-то синергия, взаимодействие: скорее, чтобы одни шли навстречу другим и наоборот".
Егор Парыгин
То есть пытались прийти к какому-то общему знаменателю, пытались помочь друг другу. Это в целом может привести к какому-то прогрессу. По крайней мере в отличие от того, что мы имеем сейчас, когда нас пытаются, наоборот, разъединить максимально далеко. Это принцип, наверно, больше каких-то обычных человеческих отношений.
Аурика Портная:
Я заметила, что очень многие латышы могут говорить на русском, а многие русскоговорящие могут говорить на латышском. И я не вижу смысла, когда одна сторона пытается подстроиться под другую, тем более когда одна "съедает" другую. Из-за этого пропадает часть культуры и языка. Нет необходимости отбрасывать что-то свое и принимать другое, потому что человек может быть очень разносторонним и отмечать много праздников - это гораздо лучше, чем просто один праздник.
Селина Аракелян:
- Мы живем в Латвии, у нас есть государственный язык, поэтому с этой точки зрения латыши правы, что русские в стране должны учить государственный язык. Но, опять же, не нужно никого принижать. Ведь есть русскоязычные, у которых латвийское гражданство, как и у латышей - у них равные права, просто языковая разница.
"Раньше было много русских садов, и в этом случае можно сказать, что государство само привило мне этот язык".
Селина Аракелян
Я считаю, что нужно уважать друг друга в любом случае, даже если кому-то не даются языки. Государственный язык учить надо, потому что это знак уважения стране и местным традициям. Мы их и уважаем, учим язык, стараемся изо всех сил. Единственное, что нельзя резко урезать русский язык и ущемлять его носителей. Хотелось бы почувствовать чуть больше сопереживания к нацменьшинствам от национального большинства.
Что насчет использования третьего языка для коммуникации?
Егор Парыгин:
- Третий язык в общении между русскоговорящими и латышами, думаю, может помочь. Это как дополнительный вариант. То есть его никогда нельзя исключать, ведь все учат английский язык. И, безусловно, он иногда помогает как-то делать конверсейшн. Потому что, когда идет это безудержное перемешивание языков в голове, забываются слова на одном-двух языках, на третьем всплывает. И вот так вечно.
"Мы с друзьями периодически, когда собираемся, созваниваемся, вместе играем, мы говорим на трех языках одновременно. Ну, просто потому что нам прикольно - вроде на русском, вроде на латышском, а вроде и на английском".
Егор Парыгин
И мемы английские, и приколы русские. Очень свободно себя чувствую.
Селина Аракелян:
- Вполне себе. Потому что, если люди категоричны друг к другу, то у них есть третья дорожка, по которой они могут пойти. И в большинстве случаев английский у всех хороший. Но мне почему-то кажется, что многие русскоязычные и латыши поймут друг друга лучше на своих языках, нежели на английском. И могут коммуницировать лучше на том или другом, но не на английском. Ведь если все будут углубляться в английский, это будет еще один языковой барьер.
Кто ответственен за развитие навыков межкультурной коммуникации?
Аурика Портная:
- По-моему, больше школа.
"Наверное, в каждой семье по-разному, но у меня, например, в семье есть мама и бабушка. Они намного более отдалены от латышской культуры, чем я".
Аурика Портная
Им не пришлось знакомить меня с латышской культурой, потому что я сама посещала мероприятия, кружки и просто решила - это что-то, что мне очень нравится. Но своей семье я это не навязывала до недавнего времени. Просто я собираюсь вместе с хором участвовать в Празднике песни и танца, и поэтому я начала им это тихонечко продвигать, мол, скоро летом будет праздник.
Селина Аракелян:
- Лучше всего, чтобы тебе давали культурный фон в семье. То есть, к примеру, есть русскоговорящая семья, и чтобы улучшить твою дальнейшую коммуникацию, скажем, с латышами, тебе в семье дают какой-то латышский культурный фон. Но если в семье нет никого, кто бы мог это предоставить, то лучше всего это получится на практике или на личном опыте.
Когда я работала в Латвии, этот опыт я получила в большинстве своем благодаря работе. Либо в школе - когда ты активист, участвуешь в школьном парламенте, то обязательно пересекаешься с латышскоговорящими. К тому же твои шансы на успех попросту увеличиваются, когда ты знаешь хотя бы два языка.
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