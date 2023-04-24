Казакс: длительно высокая инфляция будет проблемой для всех

Продолжительная высокая инфляция станет проблемой абсолютно для всех, заявил в интервью агентству LETA президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
"Высокая и особенно долговременно высокая инфляция будет проблемой абсолютно для всех! Если компании в настоящее время неоправданно повышают цены, значит, в будущем их ждет как минимум эквивалентный рост заработной платы, что значительно снизит их конкурентоспособность, и в будущем будет намного сложнее конкурировать с компаниями из других стран", - сказал Казакс.
По прогнозам Банка Латвии, в этом году в динамике инфляции в Латвии произойдет переломный момент - уровень инфляции значительно снизится, особенно во второй половине года, а годовая инфляция вернется к однозначным цифрам. По итогам года инфляция в Латвии будет ближе к 4-5%.
"Инфляция очень быстро подскочила и сейчас тоже быстро снижается", - добавил Казакс.
Президент Банка Латвии пояснил, что основным фактором, тормозящим инфляцию в мире, является падение цен на энергоносители.
"К сожалению, уровень инфляции в странах Балтии выше, чем во многих других странах еврозоны, и этому есть целый ряд причин. Стремительный рост цен во всем мире начался из-за вторжения России в Украину, и в его основе был рост цен на энергоносители и продовольствие. В странах Балтии этот рост был быстрее, чем в среднем по еврозоне.
Одна из причин - более тесная связь с российской экономикой и большая зависимость от ее ресурсов. Вторая - то, что страны Балтии относительно беднее, чем еврозона в целом, и поэтому продовольствие и энергоресурсы занимают большую долю в нашей потребительской корзине.
Поэтому, даже если бы инфляция по этой группе товаров была бы равноценной по всей еврозоне, это повлияло бы на нас больше, потому что доля этих товаров в потребительской корзине больше", - сказал Казакс.
Он также сообщил, что есть ряд других факторов, влияющих на инфляцию, например, рынок труда в Латвии достаточно "разогрелся" и поэтому произошел быстрый рост заработной платы - средний рост заработной платы в Латвии составляет 8-10% в год. Поэтому производителям оказалось проще переложить рост издержек на цены конечной продукции. Есть также структурные аспекты, которые мы должны улучшить в будущем, например, наши компании относительно малы и не могут справляться с ростом затрат так же успешно, как более крупные компании в других странах еврозоны. Возможно, дело еще и в конкуренции и в том, что она недостаточно остра в определенных сегментах экономики, и поэтому компаниям относительно легко переложить рост издержек на плечи потребителей.
Казак также отметил, что регулируемые цены быстро растут, потому что у нас относительно короткие сроки договоров. "По этой же причине я надеюсь, что мы увидим и падение цен. Пока оно намного скромнее, чем ранее наблюдавшееся повышение цен. Регулятор должен смотреть на это гораздо внимательнее", - сказал президент Банк Латвии.
Он также подчеркнул, что в настоящее время, к сожалению, все большее значение приобретают другие факторы и начинает укореняться инфляция.
"К сожалению, есть и своего рода ненасытность со стороны предпринимателей, и рост цен в отдельных областях происходит гораздо быстрее, чем это можно было бы оправдать ростом издержек. Возможно, некоторые предприниматели думают, что если все поднимают цены, то и я подниму. Мы также можем видеть это в размерах прибыли компаний - экономика находится в стагнации, не растет, но показатели прибыли компаний очень стабильны и даже растут в некоторых сегментах. Ненасытность является частью проблемы", - сказал Казакс.
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