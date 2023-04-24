Казакс: длительно высокая инфляция будет проблемой для всех

Одна из причин - более тесная связь с российской экономикой и большая зависимость от ее ресурсов. Вторая - то, что страны Балтии относительно беднее, чем еврозона в целом, и поэтому продовольствие и энергоресурсы занимают большую долю в нашей потребительской корзине.

Поэтому, даже если бы инфляция по этой группе товаров была бы равноценной по всей еврозоне, это повлияло бы на нас больше, потому что доля этих товаров в потребительской корзине больше", - сказал Казакс.

Он также сообщил, что есть ряд других факторов, влияющих на инфляцию, например, рынок труда в Латвии достаточно "разогрелся" и поэтому произошел быстрый рост заработной платы - средний рост заработной платы в Латвии составляет 8-10% в год. Поэтому производителям оказалось проще переложить рост издержек на цены конечной продукции. Есть также структурные аспекты, которые мы должны улучшить в будущем, например, наши компании относительно малы и не могут справляться с ростом затрат так же успешно, как более крупные компании в других странах еврозоны. Возможно, дело еще и в конкуренции и в том, что она недостаточно остра в определенных сегментах экономики, и поэтому компаниям относительно легко переложить рост издержек на плечи потребителей.