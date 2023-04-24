СМИ: Пока сын Пескова якобы служил в Украине, его Tesla получила штрафы в Москве

В опубликованном 21 апреля интервью Пригожин утверждает, что Дмитрий Песков попросил взять его сына в ряды ЧВК "Вагнер" "простым артиллеристом" и с доверенными обязанностями он справлялся хорошо.

Пригожин не указал, о котором из сыновей Пескова идет речь, однако отметил, что молодой человек провел часть своей жизни в США и Великобритании. Под описание подходит старший сын Пескова - 33-летний Николай Чоулз, который десять лет прожил в Великобритании и вернулся в Россию в 2011 или 2012 году.

По словам Пригожина, Песков обратился к нему летом 2022 года. Пригожин рекомендовал присоединиться к ЧВК "Вагнер", а не к вооруженным силам, где его "или посадят в штаб, или отправят [на поле боя] как пушечное мясо". Пригожин принял сына Пескова в группировку наемников "под поддельными документами, в которых были изменены имя, фамилия и отчество". Мужчина якобы прошел обучение, полгода прослужил в ЧВК "Вагнер" и после окончания контракта уволился.

Песков эти утверждения не комментировал.