СМИ: Пока сын Пескова якобы служил в Украине, его Tesla получила штрафы в Москве

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что в рядах "вагнеровцев" в Украине служил сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Однако в то время, когда мужчина якобы находится в Украине, его электромобиль Tesla в Москве получил несколько штрафов за превышение скорости, пишет "Медуза".
В опубликованном 21 апреля интервью Пригожин утверждает, что Дмитрий Песков попросил взять его сына в ряды ЧВК "Вагнер" "простым артиллеристом" и с доверенными обязанностями он справлялся хорошо.
Пригожин не указал, о котором из сыновей Пескова идет речь, однако отметил, что молодой человек провел часть своей жизни в США и Великобритании. Под описание подходит старший сын Пескова - 33-летний Николай Чоулз, который десять лет прожил в Великобритании и вернулся в Россию в 2011 или 2012 году.
По словам Пригожина, Песков обратился к нему летом 2022 года. Пригожин рекомендовал присоединиться к ЧВК "Вагнер", а не к вооруженным силам, где его "или посадят в штаб, или отправят [на поле боя] как пушечное мясо". Пригожин принял сына Пескова в группировку наемников "под поддельными документами, в которых были изменены имя, фамилия и отчество". Мужчина якобы прошел обучение, полгода прослужил в ЧВК "Вагнер" и после окончания контракта уволился.
Песков эти утверждения не комментировал.
Николай Чоулз в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказывал, что в начале войны отец помог ему присоединиться к ЧВК "Вагнер" и что он получил медаль "За отвагу" за "определенный боевой подвиг".
"Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу", - отметил он в интервью.
Однако в некоторых СМИ прозвучали сомнения по поводу того, действительно ли сын Пескова воевал в Украине. 24 июля и 6 ноября 2022 года, когда Чоулз якобы находился в Украине, его Tesla Model X была поймана на нарушении правил дорожного движения в Москве.
В Telegram-группе "ВЧК-ОГПУ" нынешние и бывшие артиллеристы "Вагнера" прокомментировали, что не видели Чоулза "ни на соледарском, ни на бахмутском направлении". В комментариях отметились и знакомые Чоулза, которые рассказали, что мужчина на долгое время никуда не исчезал.
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