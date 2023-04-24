Фото и видео ⟩ Масштабный пикет педагогов завершился: должностным лицам символически подарили зеркала

Во время шествия люди несли в руках различные плакаты, например, с надписями "Ваши дети заслужили красивых, уравновешенных, энергичных и мотивированных работать учителей", "Соблюдайте законы!", "Какова ваша ответственность, политики?". Часть участников акции была одета в синие жилеты.

В шествии были представлены все типы учебных заведений и все регионы Латвии. К учителям присоединились медики, а также коллеги из Литвы и Эстонии.

Опрошенные агентством LETA участники из регионов заявили, что выступают в том числе и против оптимизации школьной сети, так как говорить о низком качестве образования в небольших сельских школах некорректно.

Напомним, в понедельник началась и трехдневная забастовка учителей, во время которой многие учебные заведения полностью или частично прекратили работу.

Как сообщалось, ранее правительство утвердило график повышения зарплат педагогов и правила об оплате труда учителей и порядке расчета и распределения целевых бюджетных дотаций. Несмотря на это, LIZDA не отменил забастовку, так как считает, что забастовочные требования не выполнены, а расчеты повышения зарплат неточны.

Во время забастовки учителей в Риге закрыты 38 учебных заведений.

Среди них - 28 детских садов и 10 школ. Два учебных заведения участвуют в забастовке только один день - 24 апреля. Еще 62 дошкольных учреждения и 64 школы во время забастовки будут работать частично.

75 столичных детских садов и 21 школа не принимают участие в забастовке.