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Фото и видео ⟩ Масштабный пикет педагогов завершился: должностным лицам символически подарили зеркала

rus.tvnet.lv
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  • На улицы вышли тысячи педагогов, а также медики и студенты
  • К протестующим вышел Кришьянис Кариньш
  • Министерство образования заявило, что забастовка незаконна

В понедельник, 24 апреля, в Латвии с шествия протеста, организованного Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), стартовала трехдневная забастовка учителей.

Шествие началось в 11 часов утра и завершилось на Домской площади, куда около 8 тысяч протестующих пришли, начав путь от здания LIZDA на улице Бруниниеку. 

Галерея: Шествие протеста LIZDA

К протестующим у здания Кабинета министров вышел премьер Кришьянис Кариньш, который присоединился к участникам шествия. Он прошел вместе со всеми до Домской площади, где пообщался с отдельными протестующими. 

Фото: Evija Trifanova/LETA

По наблюдениям TVNET, собравшиеся свистом и криком реагировали как на высказывания председателя парламентской комиссии по социальным и трудовым делам Инги Берзини, так и на слова премьера. Люди выкрикивали "Результата, результата!", "Вранье, вранье!" и призывали премьера уйти в отставку.

Кариньш, выступая на Домской площади перед протестующими, признал задержки с разработкой и утверждением графика повышения зарплат педагогов, отметив в то же время данное правительством обещание поднять им зарплаты.

Кариньш поблагодарил тех педагогов, с которыми ему удалось поговорить по пути от здания Кабмина до Домской площади, так как это "редкая возможность услышать множество коллективов".

Он отметил, что, работая в последние годы с LIZDA, обещания о повышении зарплат выполнялись "сантим в сантим".

"Повышение, по поводу которого приняли решение, было тем, что просил профсоюз, и это было выполнено", - сказал премьер.

Фото: TVNET

Кариньш признал, что выполнение обещания о графике повышения зарплат, данное перед выборами, немного задержалось. "Если кто-то должен взять на себя ответственность за задержку, то это, конечно, я", - сказал политик, добавив, что задержка произошла не из-за нехватки желания что-то делать, а из-за сложностей.

Речь Кариньша сопровождали крики и свист присутствующих. Протестующие вспомнили и большое увеличение зарплат политиков, а также шутили над тем, что не знают, куда потратить "9 центов", которые в среднем были добавлены педагогам. В толпе прозвучали призывы уйти в отставку и прекратить врать.

Выступила перед собравшимися и министр образования Анда Чакша, которая отметила, что чувствует и понимает гнев собравшихся.

В 13:30 пикет ненадолго был прерван, так как одному из собравшихся потребовалась помощь медиков. Мужчину доставили в больницу Страдиня.

Протестующие на Домской площади
Протестующие на Домской площади Фото: Evija Trifanova/LETA

"От нашей общей работы зависит то, как Латвия будет чувствовать себя в будущем, - выступая перед собравшимися на Домской площади, заявила руководитель LIZDA Инга Ванага, добавив, что от политиков требуют ответственности. - 33 протеста за 29 лет! Хватит! Хватит выходить на улицы с само собой разумеющимися вещами! Нам нужно поставить точку", - сказала Ванага.

В конце митинга организаторы протеста символически подарили должностным лицам зеркала, призвав политиков посмотреть в них и помнить об ответственности.

Во время шествия люди несли в руках различные плакаты, например, с надписями "Ваши дети заслужили красивых, уравновешенных, энергичных и мотивированных работать учителей", "Соблюдайте законы!", "Какова ваша ответственность, политики?". Часть участников акции была одета в синие жилеты.

В шествии были представлены все типы учебных заведений и все регионы Латвии. К учителям присоединились медики, а также коллеги из Литвы и Эстонии.

Опрошенные агентством LETA участники из регионов заявили, что выступают в том числе и против оптимизации школьной сети, так как говорить о низком качестве образования в небольших сельских школах некорректно.

Напомним, в понедельник началась и трехдневная забастовка учителей, во время которой многие учебные заведения полностью или частично прекратили работу.

Как сообщалось, ранее правительство утвердило график повышения зарплат педагогов и правила об оплате труда учителей и порядке расчета и распределения целевых бюджетных дотаций. Несмотря на это, LIZDA не отменил забастовку, так как считает, что забастовочные требования не выполнены, а расчеты повышения зарплат неточны.

Во время забастовки учителей в Риге закрыты 38 учебных заведений.

Среди них - 28 детских садов и 10 школ. Два учебных заведения участвуют в забастовке только один день - 24 апреля. Еще 62 дошкольных учреждения и 64 школы во время забастовки будут работать частично.

75 столичных детских садов и 21 школа не принимают участие в забастовке.

Всего на участие в забастовке заявки подали около 4200 работников из 164 учебных заведения столицы. В забастовке планировали принять участие 1267 воспитателей детских садов и 2412 учителей, 395 помощников педагогов и 121 технический работник.

Кариньш призывает к переговорам

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает представителей Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) и министра образования и науки Анду Чакшу провести встречу для обсуждения дальнейшей работы по совершенствованию системы образования.

В заявлении премьер-министр напоминает, что сегодня состоится шествие протеста LIZDA и начнется трехдневная забастовка, несмотря на то, что правительство поддержало потребности учителей в дополнительном финансировании системы образования.

"Правительство выполняло обещания и каждый год увеличивало финансирование заработной платы учителей. В этом году в бюджете на повышение заработной платы учителей предусмотрено самое большое в истории финансирование - 89 миллионов евро и дополнительно еще 11 миллионов евро, обозначенные как средства на обеспечение зарплат всех педагогов в 2023 году", - сказал премьер-министр.

В то же время Кариньш выражает благодарность всем педагогам, которые, "несмотря на несовершенства в системе образования, честно и самоотверженно выполняли свою работу, обучая и воспитывая наших детей".

Также в заявлении премьер-министра говорится, что работа по реорганизации школьной сети, обеспечению учебными планами и качественными, доступными учебными материалами затянулась. В результате наблюдаются существенные различия в качестве доступного учащимся образования и уровне оплаты труда учителей в разных местах. Там, где школьная сеть не упорядочена, уровень образования детей отстает, а учителям платят меньше.

Премьер-министр призывает всех латвийских работников образования и науки к активному участию в диалоге о дальнейшем улучшении системы образования.

LIZDA не исключает продления забастовки

Если соглашение о забастовке не будет выполнено в ближайшие дни, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) не исключает возможности продления забастовки, сообщила агентству LETA председатель LIZDA Инга Ванага.

В настоящее время забастовка запланирована на три дня, но, если требования учителей не будут выполнены, совет LIZDA может принять решение о продлении забастовки, в том числе пересмотрев сроки проведения экзаменов.

Совет LIZDA примет решение исходя из развития ситуации в ближайшие дни. Ванага надеется, что шествие протеста и забастовка учителей заставят политиков задуматься о том, что "необходимо делать свою работу так же добросовестно, как это делают работники образования и медицины".

Если ничего не изменится после трех дней забастовки, LIZDA созовет экстренное собрание правления, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Министерство: забастовка учителей незаконна

Выражая понимание стремления педагогов демократическим путем, через шествие протеста, обозначить проблемы, с которыми сталкиваются работники сферы образования, Министерство образования и науки (МОН) констатирует, что забастовка педагогов, которая будет проходить в течение ближайших трех дней, незаконна.

Согласно части первой статьи 24 закона о забастовках признать забастовку или объявление забастовки незаконным может только суд, и пока никто в суд с таким требованием не обращался.

МОН утверждает, что выполнены все забастовочные требования Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), выдвинутые в сентябре и в апреле.

Правительство утвердило график повышения минимальной месячной оплаты труда работников образования на период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года, а также приняло меры по реализации этого графика в нормативных актах.

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