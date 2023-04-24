СМИ: В Подмосковье нашли упавший дрон с 17 кг взрывчатки

Как сообщило пророссийское агентство ТАСС, дрон был найден в Ногинском районе недалеко от садового кооператива "Заря".

В результате падения беспилотник разломился напополам.

Как указал ТАСС источник, обломки дрона увезли на экспертизу. В ходе экспертизы планируется выяснить, кто дрон запустил и куда он летел.

В свою очередь, Baza предоставила более детальную информацию.

Согласно имеющимся в распоряжении издания сведениям, упавший беспилотник нашла местная жительница, которая отправилась в лес, чтобы похоронить своего кота.

В полицию она о своей находке не сообщила, так как опасалась, что ее накажут за незаконное захоронение животного.

Женщина решила, что упавший дрон - чья-то игрушка. Она сфотографировала аппарат и разместила фотографии в чате местного садового кооператива.

Полиции о беспилотнике сообщил кто-то из участников чата.

Baza также утверждает, что аппарат был оснащен 17 килограммами взрывчатки. Предположительно, он упал, потому что у него закончилось топливо.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно сообщалось об атаках дронов на разные объекты в регионах России, а также о падении беспилотников. Российская сторона обвиняет в атаках Украину.

Власти Украины официально свою причастность к таким операциям не признают.