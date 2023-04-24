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СМИ: В Москву на празднования 9 мая собирается всего один зарубежный лидер

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров Фото: AFP/SCANPIX

На празднования 9 мая в Москве к президенту России Владимиру Путину собирается прибыть всего один зарубежный лидер - президент Киргизстана Садыр Жапаров, сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

Жапарова на празднование так называемого дня победы в Россию в конце марта пригласил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который в правительстве несет ответственность за вопросы международных отношений.

Как свидетельствует информация "Ведомостей", визит Жапарова в Москву продлится три дня. В это время планируется не только посещение торжественных мероприятий, но и двусторонняя встреча с Путиным.

В 2022 году на празднования 9 мая в Москве не приехал ни один зарубежный лидер. Кремль пояснил это тем, что зарубежных лидеров не приглашали вовсе.

В этом году празднования 9 мая в Москве пройдут без военного парада - он отменен "из соображений безопасности". В Москве и других городах России не пройдут и традиционные шествия "Бессмертного полка".

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