Чичваркин собрал 160 тысяч евро на благотворительном ужине в Латвии

На благотворительный ужин к Евгению Чичваркину в Юрмале пришли 16 гостей. Общий сбор составил 160 тысяч. Еще 20 тысяч, с его слов, обещаны и ожидаются.

"Спасибо большое всем пришедшим и поддержавшим наш благотворительный ужин", - написал предприниматель.

Собранные средства будут направлены организациям, помогающим украинским беженцам. Известно, что 40 тысяч евро было переведено обществу Tavi draugi, 45 тысяч - организации Commonground.lv, 75 тысяч ушло Use_your_name "напрямую в фонд и лекарствами через нашу мюнхенскую аптеку".

"Латвия прекрасна в своем весеннем пробуждении, но, как говорится, хорошие гости посидят-посидят, да домой поедут. Надеюсь, до августа", - написал Евгений Чичваркин.

Напомним, российский предприниматель Евгений Чичваркин, будучи в Риге, в августе 2022 года пригласил на барбекю по случаю Дня независимости Украины беженцев и тех, кто им помогает.