Растут риски нелегальной иммиграции на границе с Беларусью

Количество нарушителей довольно велико и еще больше на польско-белорусской границе, где в среднем выявляют около 80 нелегалов в день. "Латвия находится посередине, потому что в Литве спокойнее. Ситуация для нас на данный момент остается напряженной", - добавил Пуятс.

Пуятс считает, что с приближением лета риски, скорее всего, возрастут, потому что в более теплых погодных условиях можно дольше оставаться на открытом воздухе, и пересечь границу становится легче.

В ряде случаев пограничники не препятствовали пересечению границы несовершеннолетним детям, нездоровым людям, беременным женщинам по гуманитарным соображениям.

Государственная пограничная служба также заметила, что представители белорусских служб наносят ущерб латвийской пограничной инфраструктуре.

"Они повреждают постоянное ограждение. Режут и ломают. Белорусские службы продолжают обеспечивать [попадание нелегалов в Латвию] и наносят ущерб латвийской инфраструктуре, чтобы вытолкнуть нелегалов в Латвию", - сказал Пуятс.

На вопрос, как ГПО реагирует на такие действия, Пуятс ответил, что ГПО не нарушает границу Белоруссии и не наносит ущерба пограничной инфраструктуре этой страны.

"Если нам удаатся поймать их в Латвии, мы их обязательно задерживаем", - сказал он.

Ежедневно в Латвию из России легально прибывает до 200 человек, что примерно в пять раз меньше, чем в Литве или Эстонии. Среди прибывших есть люди с видом на жительство или долгосрочными визами. Однако бывают и случаи, когда людей не пускают в Латвию по соображениям безопасности.