В Литве белорусские пограничники пытались повредить пограничный забор

По словам Литвы, инцидент произошел во вторник вечером возле села Дубиче.

Лица, доставившие мигрантов к границе на белорусской стороне, сказали им "ждать в лесу у границы, пока троица не сломает физическое ограждение", сообщили власти Литвы. Они подчеркнули, что эти действия были направлены на то, чтобы позволить нелегальным мигрантам попасть в Литву, и что у сопровождавших были инструменты для резки металла.

На место происшествия немедленно выехал литовский пограничный патруль. Однако, когда они прибыли, люди, которые, возможно, были белорусскими пограничниками, убежали на свою сторону вместе с мигрантами. Им не удалось проделать дыру в заборе.

Государственная пограничная служба Литвы заявила, что с белорусской стороны продолжаются попытки физически повредить ограждение. В этом году было зарегистрировано 25 таких попыток, а в прошлом году было 467 попыток.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что Литва имеет право задерживать белорусских пограничников, незаконно пересекающих границу страны.

С другой стороны, министр внутренних дел выразила уверенность, что проникновение белорусских пограничников на территорию Литвы было преднамеренным.

В течение недели литовские пограничники зафиксировали два случая, когда белорусские пограничники нарушили литовскую границу на глубину от одного до двух метров.

Литва направила Беларуси ноту протеста против нарушения государственной границы.

Официальные лица Литвы отмечают, что белорусский режим намеренно поощряет поток мигрантов через границу двух стран, поскольку Литва поддерживает демократическую оппозицию Беларуси.