СМИ: Киев планировал нанести удары по Москве в годовщину начала войны

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, как говорилось в одном из отчетов,

поручил одному из своих подчиненных "подготовиться к массированным ударам 24 февраля… всем, чем располагает ГУР".

22 февраля, за два дня до годовщины начала войны, ЦРУ распространило новый секретный документ, в котором говорилось, что ГУР "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве.

В документах не уточняется, кто именно выступил против ударов и почему украинские чиновники передумали.

Однако, как отмечает Washington Post, эта история представляет собой конкретный пример напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Украина, стремясь перенести военные действия на территорию России, иногда сталкивается с ограничениями, накладываемыми США, чтобы избежать прямого конфликта с Москвой.

Кроме того, как пишет газета, Буданов, похоже, в курсе, что стал объектом слежки. Во время его прошлых интервью журналистам Washington Post в штаб-квартире ГУР, он включал музыку или статический шум, пишет Русская служба BBC.

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