С 1 мая вступят в силу поправки к Закону об электронных СМИ

С 1 мая этого года вступают в силу поправки к Закону об электронных СМИ, которые обязывают поставщиков услуг по распространению телевизионных программ предоставлять программу с языковой дорожкой на государственном языке. Это нужно делать, если распространяется программа с языковой дорожкой на русском или другом языке, который не является официальным языком стран ЕС или ЕЭЗ, сообщает ассоциация Par legālu saturu.