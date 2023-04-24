С 1 мая вступят в силу поправки к Закону об электронных СМИ

С 1 мая этого года вступают в силу поправки к Закону об электронных СМИ, которые обязывают поставщиков услуг по распространению телевизионных программ предоставлять программу с языковой дорожкой на государственном языке. Это нужно делать, если распространяется программа с языковой дорожкой на русском или другом языке, который не является официальным языком стран ЕС или ЕЭЗ, сообщает ассоциация Par legālu saturu.
Те иностранные каналы, которые не смогут предоставить дополнительную языковую дорожку на латышском языке, больше не смогут транслировать эту программу на русском или любом другом языке, который не является официальным языком одной из стран ЕС или ЕЭЗ.
Целью, указанной в обосновании новой редакции закона, является содействие использованию латышского языка в программах электронных СМИ. В настоящее время на государственном уровне ставится цель укрепить латышский язык, в связи с чем осуществляются или планируются изменения в ряде законов, влияющих на доступность поставщиков кино-, телевизионных услуг и медиаконтента на русском языке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова