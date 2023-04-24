В Иерусалиме террорист въехал в толпу людей

Как сообщает полиция, водитель был застрелен на месте происшествия и вскоре скончался. Нападение расценивается как теракт. По сообщениям СМИ, террорист - житель восточного Иерусалима.

Нападение произошло в День памяти - государственный день траура в Израиле.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с речью в честь Дня памяти через несколько минут после теракта.

"Эти террористические атаки осуществляются с расчетом на то, что они выгонят нас отсюда. Если бы они могли, они бы убили нас всех", - сказал премьер.