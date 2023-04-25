Видео ⟩ Возле Саласпилса загорелся девятиэтажный дом. Очевидцы рассказывают об увиденном

Спасены пять человек, четыре собаки и голубь. На шестом и седьмом этажах здания в Ацоне горели квартиры, обширный пожар напугал жителей дома.

Жители смогли сами покинуть здание. Те же, кого не было дома, были проинформированы о происходящем по телефону.

Жильцы дома допускают, что пожар произошел из-за непогашенного окурка или оставленных без присмотра электронных сигарет.

Две квартиры пострадали основательно. Квартира на шестом этаже выгорела на площади 30 квадратных метров, а на седьмом этаже пламя распространилось на площадь в 20 квадратных метров.

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