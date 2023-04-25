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Видео ⟩ Возле Саласпилса загорелся девятиэтажный дом. Очевидцы рассказывают об увиденном

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Пожарный VUGD. Иллюстративное фото.
Пожарный VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

В конце прошлой недели возле Саласпилса в одном девятиэтажном доме вспыхнул пожар, который разрушил две квартиры, сообщает передача Degpunktā.

Спасены пять человек, четыре собаки и голубь. На шестом и седьмом этажах здания в Ацоне горели квартиры, обширный пожар напугал жителей дома.

Жители смогли сами покинуть здание. Те же, кого не было дома, были проинформированы о происходящем по телефону.

Жильцы дома допускают, что пожар произошел из-за непогашенного окурка или оставленных без присмотра электронных сигарет.

Две квартиры пострадали основательно. Квартира на шестом этаже выгорела на площади 30 квадратных метров, а на седьмом этаже пламя распространилось на площадь в 20 квадратных метров.

Подробнее в сюжете Degpunktā:

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