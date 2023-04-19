Видео ⟩ Новые подробности о Русиньше, который убил бывшую супругу

Мужчина, предположительно, смертельно ранил свою жертву топором на глазах у ребенка. Мать женщины, которая в настоящее время находится в больнице, также была ранена. Неизвестно, насколько серьезные травмы у пожилой женщины.

Соседка недоумевает по поводу того, что произошло. Сначала Русиньш казался нормальным человеком, но когда пара разошлась, он стал вести себя странно. В последний год женщина установила камеру и предупредила об этом соседей. Были ситуации, когда мужчина разбивал окна в ее доме.

"Я слышала, как он постоянно кричал, что ему не разрешают видеться с ребенком. Еще было, что он ходил вокруг дома и фотографировал, как она ведет ребенка в детский сад. Я это видела только издалека. Ему было запрещено подходить ближе чем на десять метров, поэтому он сидел там на скамейке, не подходил. Когда он здесь жил, он так хорошо ладил с ребенком, гулял. Проблемы начались, когда они расстались", - рассказала программе соседка убитой женщины.

Поскольку жертва и близкие ей люди получали угрозы от Леона в течение длительного времени, против него было возбуждено несколько административных и уголовных дел. Он находился в розыске с осени прошлого года.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)