В Риге из-за пригоревшей еды пострадал человек

В 11:50 VUGD получил вызов на улицу Лудзас, где в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже горела оставленная без присмотра еда.

Горение было ликвидировано до прибытия спасателей. В результате пострадал один человек, переданный медикам.

За прошедшие сутки погашены девять пожаров прошлогодней травы. В общей сложности в Латвии погашены уже 457 пожаров прошлогодней травы. В плане площади наибольший пожар был погашен на ул. Гулбью, в Даугавпилсе, где прошлогодняя трава горела бы на площади в 15 гектаров.

За прошедшие сутки VUGD получил 70 вызовов - 34 на тушение пожаров, в том числе девять на тушение пожаров прошлогодней травы и 11 на тушение лесных пожаров, 27 на спасательные работы, а девять вызовов были ложными.