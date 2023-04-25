В Риге из-за пригоревшей еды пострадал человек

В понедельник, 24 апреля, из-за пригорания еды пострадал человек, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В 11:50 VUGD получил вызов на улицу Лудзас, где в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже горела оставленная без присмотра еда.
Горение было ликвидировано до прибытия спасателей. В результате пострадал один человек, переданный медикам.
За прошедшие сутки погашены девять пожаров прошлогодней травы. В общей сложности в Латвии погашены уже 457 пожаров прошлогодней травы. В плане площади наибольший пожар был погашен на ул. Гулбью, в Даугавпилсе, где прошлогодняя трава горела бы на площади в 15 гектаров.
За прошедшие сутки VUGD получил 70 вызовов - 34 на тушение пожаров, в том числе девять на тушение пожаров прошлогодней травы и 11 на тушение лесных пожаров, 27 на спасательные работы, а девять вызовов были ложными.
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