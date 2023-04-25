Вице-президент парламента Венгрии Дора Дуро в интервью российской газете "Известия" заявила, что прием Украины в НАТО возможен "только в том случае, если Россия согласится с этим, подписав особое соглашение".
Вице-премьер парламента Венгрии: Украина может вступить в НАТО только с разрешения России
"Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", - заявила Дуро.
Дуро, которая всю свою политическую карьеру провела в крайних правых партиях, также сказала, что перспектива быть принятой в НАТО поощряет Украину обратиться против проживающих там этнических венгров и других меньшинств, например, этнических румын и русских. По ее мнению, "шаг в правильном направлении" Украина сделала бы, если бы присвоила территориальную автономию Закарпатскому краю.
Дуро в венгерском парламенте представляет крайне правую политическую силу "Наша родина".
Напомним, 20 апреля во время визита в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины - в НАТО, и с этим согласны все члены альянса.
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