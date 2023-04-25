Вице-премьер парламента Венгрии: Украина может вступить в НАТО только с разрешения России

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", - заявила Дуро.

Дуро, которая всю свою политическую карьеру провела в крайних правых партиях, также сказала, что перспектива быть принятой в НАТО поощряет Украину обратиться против проживающих там этнических венгров и других меньшинств, например, этнических румын и русских. По ее мнению, "шаг в правильном направлении" Украина сделала бы, если бы присвоила территориальную автономию Закарпатскому краю.

Дуро в венгерском парламенте представляет крайне правую политическую силу "Наша родина".

Напомним, 20 апреля во время визита в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины - в НАТО, и с этим согласны все члены альянса.