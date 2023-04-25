Фото ⟩ "Дед, пей таблетки": в Риге прошел пикет против вмешательства РФ в политику Латвии

Представитель организатора протеста - общества "Русский голос для Латвии" - Мартинс Левушканс рассказал агентству LETA, что раньше не были ясны и громко слышны голоса людей, родной язык которых русский и которые выступают против политики Кремля в отношении Латвии и стран балтии.

"Государство-агрессор Россия, совершающее военные преступления в Украине, не имеет права говорить от имени граждан Латвии. Мы хотим показать, что люди, независимо от их национальности и родного языка, хотят жить в свободной и независимой Латвии, в свободной Европе, а не в так называемом русском мире".

Напротив посольства были видны флаги Украины, Латвии и Евросоюза.

Протестующие также выкрикивали лозунги "Латвия - Родина, Россия - оккупант", "Руки прочь от нашей страны", "Володя, оставь нас в покое!".

Протестующие держали транспаранты с надписями "Дед, пей таблетки", "Не суй свой нос в Латвию", "Вместе с Украиной, вместе против Путина", "Остановите войну", "Украина победит". На одном из транспарантов президент России Владимир Путин был изображен в виде осьминога.

Мимо протестующих прошел агрессивный мужчина, он грубо обзывал протестующих на русском языке, чем привлек внимание следившей за протестом полиции.