ЮАР решила выйти из Международного уголовного суда

По словам главы государства, решение было принято "во многом" из-за того, что суд демонстрирует несправедливое отношение к некоторым странам. "Мы хотели бы, чтобы вопрос о несправедливом отношении был обсужден должным образом, а пока правящая партия вновь решила, что необходимо отказаться от участия", - подчеркнул Рамафоса.

ЮАР не намерена арестовывать Путина

МУС в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с обвинениями в том, что Кремль незаконно депортировал украинских детей. Это означало, что власти в Претории, где в этом году должен пройти саммит БРИКС - межгосударственного союза, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, - должны были задержать президента России после его прибытия. Но генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула ранее заявил, что "Путин может приехать в эту страну в любое время". "Этот МУС служит не интересам всех, а интересам немногих", - сказал Мбалула на пресс-конференции.

Претория поддерживает связи с Москвой

Претория поддерживает тесные связи с Москвой, которые зародились десятилетия назад, когда Кремль поддерживал борьбу АНК против апартеида. При этом ЮАР отказалась осудить вторжение в Украину, которое в значительной степени изолировало Москву на международной арене, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.

Новая попытка выйти из МУС