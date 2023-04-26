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SAB: в каких случаях Россия может применить ядерное оружие?
Ядерное оружие РФ Фото: Naletova Elena/Shutterstock
rus.tvnet.lv
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Сценарии, при которых Россия может решиться на применение ядерного оружия - это угроза существованию режима Владимира Путина или нарушение существующих "красных линий" России, например, в случае контратаки Украины с целью освобождения Крыма, признает Бюро по защите Сатверсме (SAB) в своей последней информационно-аналитической статье.

После крупномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года большое внимание общественности было приковано к ядерному оружию России. По оценке SAB, риторика России относительно ядерного оружия используется как инструмент для оказания давления на страны Запада и Украину и принуждения их к выполнению требований РФ.

Кремль неоднократно использовал ядерную риторику для таких целей. А моменты, когда Украина лучше себя чувствует на поле боя, дадут новые поводы для ее повторного усиления.

Однако, по мнению SAB, вероятность того, что Россия может применить ядерное оружие, на данный момент минимальная.

Факторы, обостряющие ядерную риторику

Наблюдения SAB показывают, что Россия усиливает свою ядерную риторику в периоды обострения военной обстановки в Украине, в случае неблагоприятных для России событий или решений.

Вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года президент России Владимир Путин публично объявил о введении "режима особого боевого дежурства" для российских ядерных сил.

Хотя это сообщение получило широкий резонанс в международном сообществе, но не было никаких признаков и свидетельство того, что подразделения армии РФ действовали вне их обычных стандартных процедур и распорядков

Большая часть изменений касалась доукомплектования частей вооруженных сил, привлекаемых к боевому дежурству. Поэтому, как и в других случаях, целью такого заявления было запугать страны Запада и продемонстрировать силу России, особенно в ситуации, когда российская армия не может добиться успеха на поле боя в Украине.

Точно так же недавнее заявление России о размещении ядерного оружия в Беларуси можно считать в основном политическим сигналом.

С тактической точки зрения Россия уже разместила в Калининградской области системы вооружения, которые могут быть использованы для нанесения ядерного удара, - баллистические ракеты малой дальности "Искандер", боевые самолеты и гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал".

Поэтому такой шаг связан в первую очередь с политическими, а не военно-тактическими соображениями, и является ответом на политику, проводимую странами Запада в отношении России, в том числе ответом на решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

С 2022 года российские официальные лица выражают готовность разместить ядерное оружие в Беларуси, если Швеция и Финляндия выполнят свое решение о вступлении в НАТО. В то же время решение о размещении ядерного оружия России за пределами ее территории является еще одним шагом, который еще больше включит Беларусь в сферу влияния России.

Не менее важная цель, ради которой Россия активно использует ядерные угрозы, - заставить Украину уступить ее требованиям и не проводить контрудар по оккупированным Россией территориям. Впрочем, Россия осознает, что это не работает - это уже доказало контрнаступление Украины летом 2022 года, когда Украина освободила Херсон.

Россия продолжит использовать свою риторику ядерного шантажа в обозримом будущем.

SAB считает это отчаянным ходом, который используется в моменты, когда Россия терпит неудачу. Ожидается усиление ядерной риторики, если Украине удастся провести ожидаемое контрнаступление.

Несмотря на заявления России, вероятность того, что Россия применит ядерное оружие, невелика. Ставки слишком высоки для его применения, кроме того, это полностью изолирует Россию от ее союзников - Китая, Индии и других стран. Оценивая текущую ситуацию с российским вторжением в Украину, SAB не выявил никаких признаков того, что Россия готова пойти на такой шаг.

Почти наверняка Россия осознает, что применение ядерного оружия - это последний инструмент в ее распоряжении, после которого у нее не будет пути назад в Украине.

Хотя военные действия идут "не по плану", в распоряжении России все еще есть другие инструменты для достижения своих целей в Украине.

Условия, делающие возможным применение ядерного оружия

Однако при определенных условиях Россия могла принять решение в пользу применения ядерного оружия. Военная доктрина Российской Федерации (последняя редакция утверждена в 2021 году) и изданный в 2020 году указ Президента Российской Федерации "О государственной политике Российской Федерации в области ядерного сдерживания" определяют основные базовые принципы применения ядерного оружия в различных сценариях. Этот пакет документов определяет военную доктрину России в вопросах о ядерном оружии, в том числе обозначает предпосылки, которые должны быть выполнены для того, чтобы Россия приняла решение о применении ядерного оружия.

Во-первых, ядерный ответ последует в случае применения противником ядерного или другого оружия массового уничтожения против России или ее союзников.

Во-вторых, ядерный удар может быть использован в качестве ответа на ракетный удар, направленный на Российскую Федерацию, включая обычный удар, который может лишить Россию возможности использовать свой ядерный арсенал и создать экзистенциальную угрозу.

В-третьих, российское ядерное оружие может быть использовано в ответ на нападение с применением обычных вооружений или войну, которая может угрожать существованию страны.

Российские официальные лица часто используют эти критерии применения ядерного оружия в своих публичных сообщениях. Однако следует отметить, что общедоступные документы России о ее ядерной стратегии и действиях относительно расплывчаты и допускают высокую степень интерпретаций. Это делается преднамеренно, для того, чтобы создать неопределенность относительно конкретных сценариев и обстоятельств, при которых Россия может принять решение о применении ядерного оружия, тем самым посеяв сомнения у потенциального противника.

По мнению России, основной фактор применения ядерного оружия связан с его психологическим воздействием. По мере того, как Россия повышает уровень эскалации и демонстрирует готовность применить ядерное оружие, она пытается манипулировать потенциальным противником, чтобы добиться желаемого поведения и достичь своих целей без необходимости применения военной силы.

По оценке SAB, сценарии, при которых Россия может принять решение о применении ядерного оружия, таковы - если существованию путинского режима будет угрожать опасность или нарушаются основные российские "красные линии", например, Украина осуществляет контратаку с целью освобождения Крыма. 

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: Avots: AP; TVNET kolāža

Стратегическое сдерживание и управление эскалацией

В российской концепции сдерживания обычный и ядерный потенциал рассматриваются как взаимодополняющие элементы. Стратегическое сдерживание с точки зрения России является всеобъемлющей концепцией, предусматривающей комплексные невоенные и военные меры воздействия на принятие решений противником. Поэтому в российской военной стратегии применение тактического ядерного оружия рассматривается не только как крайняя мера, но и может применяться для достижения определенных стратегических и оперативных целей.

Что касается применения ядерного оружия, то управление Россией эскалацией можно разделить на три этапа: демонстрация силы, адекватное применение силы и полномасштабное применение силы.

Фаза демонстрации силы предусматривает управление эскалацией как в мирное время, так и по мере возрастания уровня военной угрозы. Целью данного этапа является демонстрация возможностей и готовности России к применению военной силы, как посредством показательных военных действий, так и иных мер в информационном, политическом или экономическом измерении.

Фаза демонстрации силы может включать такие мероприятия, как повышение боевой готовности ядерных сил, перемещение видимых вооруженных сил, проведение внезапных военных учений, транспортировку ядерного оружия (боеголовок) к потенциальным пусковым площадкам, испытания оружия и демонстрацию применения ядерного оружия.

Завершающим этапом этого этапа является демонстративное применение ядерного оружия. Он предусматривает применение ядерного оружия в условиях, не наносящих вреда противнику, например, в море или в малонаселенной местности. В то же время такое действие будет сигнализировать о явном намерении применить ядерное оружие против целей противника, если, по мнению России, противник не предпримет соответствующих действий по деэскалации.

Далее следует этап адекватного применения силы, предполагающий возможные действия в случае контролируемой военной угрозы. На этом этапе предполагается возможность нанесения ядерного удара по отдельным объектам с целью получения уступок от противника и недопущения дальнейшей эскалации ситуации. В стратегическом видении России потенциальными целями для такой атаки могут быть как военные объекты, так и объекты критической гражданской инфраструктуры: электростанции, важная транспортная инфраструктура, промышленные объекты, важные для военной промышленности, коммуникационная инфраструктура и тому подобное.

В российской доктрине завершающей фазой является полномасштабное применение силы, предполагающее крупномасштабное применение стратегического ядерного оружия для нанесения противнику невосполнимых потерь.

Наступление этой фазы следует рассматривать как крайнюю меру, когда добиться решения иными средствами уже невозможно, а существование России находится под угрозой.

Эти шаги эскалации следует рассматривать как руководство для лиц, принимающих решения в российской политической и военной элите. Но они не исключают возможности того, что в некоторых случаях лица, принимающие решения, могут выбрать иное решение.

Применение ядерного оружия - как и нужно ли?

Решение о применении ядерного оружия требует выполнения определенных процедур. Право принятия решения остается за президентом России, но параллельно с этим требуется проверка со стороны министра обороны России и начальника Генерального штаба России.

После получения приказа о проведении ядерного удара ему необходимо пройти несколько уровней принятия решения, где уточняется и проверяется задача. Следует учитывать, что применение ядерного оружия предполагает большое количество ручных операций, поэтому важную роль в этом процессе может играть человеческий фактор.

Кроме того, с практической точки зрения, Россия должна доставить ядерные боеголовки из хранилища в места стартовых комплексов, что также требует определенного времени и может позволить другим странам вовремя отреагировать.

Нельзя полностью исключать, что при определенных условиях Россия может решиться на применение ядерного оружия, в том числе демонстративное, прежде всего для того, чтобы запугать западные страны и удержать их от дальнейшей поддержки, а также заставить Украину сесть за стол переговоров и попытаться подорвать волю Украины к сопротивлению.

В то же время, оценивая текущее развитие ситуации с вторжением России в Украину, SAB не обнаружил никаких признаков того, что Россия готова пойти на такой шаг. Это считается маловероятным сценарием в ближайшем будущем.

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