SAB: в каких случаях Россия может применить ядерное оружие?

Большая часть изменений касалась доукомплектования частей вооруженных сил, привлекаемых к боевому дежурству. Поэтому, как и в других случаях, целью такого заявления было запугать страны Запада и продемонстрировать силу России, особенно в ситуации, когда российская армия не может добиться успеха на поле боя в Украине.

Точно так же недавнее заявление России о размещении ядерного оружия в Беларуси можно считать в основном политическим сигналом.

С тактической точки зрения Россия уже разместила в Калининградской области системы вооружения, которые могут быть использованы для нанесения ядерного удара, - баллистические ракеты малой дальности "Искандер", боевые самолеты и гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал".

Поэтому такой шаг связан в первую очередь с политическими, а не военно-тактическими соображениями, и является ответом на политику, проводимую странами Запада в отношении России, в том числе ответом на решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

С 2022 года российские официальные лица выражают готовность разместить ядерное оружие в Беларуси, если Швеция и Финляндия выполнят свое решение о вступлении в НАТО. В то же время решение о размещении ядерного оружия России за пределами ее территории является еще одним шагом, который еще больше включит Беларусь в сферу влияния России.