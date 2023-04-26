SAB: в каких случаях Россия может применить ядерное оружие?

Сценарии, при которых Россия может решиться на применение ядерного оружия - это угроза существованию режима Владимира Путина или нарушение существующих "красных линий" России, например, в случае контратаки Украины с целью освобождения Крыма, признает Бюро по защите Сатверсме (SAB) в своей последней информационно-аналитической статье.
После крупномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года большое внимание общественности было приковано к ядерному оружию России. По оценке SAB, риторика России относительно ядерного оружия используется как инструмент для оказания давления на страны Запада и Украину и принуждения их к выполнению требований РФ.
Кремль неоднократно использовал ядерную риторику для таких целей. А моменты, когда Украина лучше себя чувствует на поле боя, дадут новые поводы для ее повторного усиления.
Однако, по мнению SAB, вероятность того, что Россия может применить ядерное оружие, на данный момент минимальная.
Факторы, обостряющие ядерную риторику
Наблюдения SAB показывают, что Россия усиливает свою ядерную риторику в периоды обострения военной обстановки в Украине, в случае неблагоприятных для России событий или решений.
Вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года президент России Владимир Путин публично объявил о введении "режима особого боевого дежурства" для российских ядерных сил.
Хотя это сообщение получило широкий резонанс в международном сообществе, но не было никаких признаков и свидетельство того, что подразделения армии РФ действовали вне их обычных стандартных процедур и распорядков