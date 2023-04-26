Против Навального возбудили дело о терроризме: ему грозит пожизненный срок

По делу о "терроризме" Навального будет судить военный суд.

"Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", - сказал Навальный.

Два последних дела против него Навальный называет абсурдными и политически мотивированными.

По делу об "экстремизме" Навальному грозит до 30 лет лишения свободы.

По имеющимся данным, Навальный в настоящее время находится отбывает срок в ИК-2 во Владимирской области. В марте 2022 года он был приговорен к девяти годам лишения свободы за "мошенничество и неуважение к суду".

Навальный также назвал эти дела абсурдными и сфабрикованными с целью ограничения его политической деятельности.

В среду, 26 апреля, суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых политик может ознакомиться с материалами по этому делу. Заседание сделали закрытым по ходатайству представителя СК.

"Попытка закрыть этот процесс - это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал", - заявил в ответ Навальный.

В данном деле 196 томов. На ознакомление с ними Навальному дали десять дней.

25 апреля Навального в очередной раз поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) - он находится там уже в 14-й раз. На этот раз Навального снова поместили в ШИЗО сразу же после отбытия прошлого наказания.

"Для меня отменили железное правило тюрем, свято соблюдавшееся и в СССР, и в России: после "пятнашки" в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки "поднять" на зону перед тем, как дать еще одну "пятнашку", - написал он.