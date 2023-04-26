Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Это был первый телефонный разговор Зеленского и Си после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

То, что разговор действительно имел место, подтвердил Зеленский в Twitter, сообщает "Медуза".

Зеленский назвал разговор "долгим и содержательным".

"Этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в Twitter.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023