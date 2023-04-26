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Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

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Владимир Зеленский и Си Цзиньпин
Владимир Зеленский и Си Цзиньпин Фото: EPA/AP/ScanPix

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор, сообщает китайский телеканал CGTN.

Это был первый телефонный разговор Зеленского и Си после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

То, что разговор действительно имел место, подтвердил Зеленский в Twitter, сообщает "Медуза". 

Зеленский назвал разговор "долгим и содержательным".

"Этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в Twitter.

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