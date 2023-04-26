В Травматологической больнице проведена уникальная для Латвии операция

В Больнице травматологии и ортопедии в марте была проведена сложная операция по удалению опухоли таза. Такая операция прошла в Латвии впервые. Во время операции было проведено удаление тазовых костей и замена их на индивидуально изготовленный для пациента титановый 3D-имплантат, узнал TVNET в больнице.
У пациент была диагностирована хондросаркома тазовой кости - злокачественная опухоль кости, при которой невозможно любое другое лечение, кроме полного удаления опухоли, а также к этой опухоли не применяется химиотерапия, а облучение не является эффективным. Опухоль достигла размера с крупный апельсин. Пациент постоянно испытывал боль, которая мешала совершать даже легкие повседневные действия.
В случае опухоли тазовых костей одна из проблем состоит в том, чтобы полностью удалить их - внутри таза находятся нервы, кровеносные сосуды, органы малого таза, технически это крайне сложно. Другая проблема состоит в том, чтобы восстановить непрерывность кольца таза, чтобы пациент мог передвигаться после операции. Если просто удалить опухоль, то пациент всю оставшуюся жизнь будет перемещаться в инвалидной коляске.
Индивидуальные 3D-имплантаты все более широко применяются для реконструкции костей после резекции опухоли тазовой кости. Подготовка к операции заняла 3 месяца - проведение обследований, планирование хирургической операции и изготовление имплантата. Для операций такого рода одним из важнейших моментов является их планирование до самой операции - при помощи специальных компьютерных программ моделируется таз пациента с опухолью, хирург планирует ход операции, изготавливается специальный имплантат, что занимает 6 недель. На операцию доставляются специальные блоки для костей, чтобы имплантат точно соответствовал костям таза пациента.
Операция была проведена совместно с ведущим хирургом по опухолям таза в Европе - профессором Дэниэлом Котричем из Польши. В операции приняли участие Лора Репша, Дэниэл Котрич, врач-вертебролог Андрис Чаплинскис, анестезиолог Наталья Рутковска, медсестра-анестезиолог Лигита Шульте и студентка Элина Шевеле, операционные медсестры Айя Авотиня и Вия Алксне, помощник медсестер Илзе Шивца, представитель компании-поставщика имплантатов Мариус Палянский. Благодаря хирургическому опыту, точному планированию операции и сплоченной работе хирургической команды операция заняла менее 4 часов.
Послеоперационный период для пациента прошел без осложнений, в настоящее время он перемещается с помощью костылей. В послеоперационном периоде существенной является физиотерапия, чтобы после проведенной операции пациент мог передвигаться. Стационарная физиотерапия проходила под руководством Агнесе Студере, но впереди еще реабилитация на протяжении нескольких месяцев. Важно, что в результате этого лечения пациент имеет возможность продолжать жить и передвигаться самостоятельно!
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