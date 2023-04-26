В Травматологической больнице проведена уникальная для Латвии операция

У пациент была диагностирована хондросаркома тазовой кости - злокачественная опухоль кости, при которой невозможно любое другое лечение, кроме полного удаления опухоли, а также к этой опухоли не применяется химиотерапия, а облучение не является эффективным. Опухоль достигла размера с крупный апельсин. Пациент постоянно испытывал боль, которая мешала совершать даже легкие повседневные действия.

В случае опухоли тазовых костей одна из проблем состоит в том, чтобы полностью удалить их - внутри таза находятся нервы, кровеносные сосуды, органы малого таза, технически это крайне сложно. Другая проблема состоит в том, чтобы восстановить непрерывность кольца таза, чтобы пациент мог передвигаться после операции. Если просто удалить опухоль, то пациент всю оставшуюся жизнь будет перемещаться в инвалидной коляске.