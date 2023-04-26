Фото ⟩ Под цветущей сакурой в Пардаугаве устроены места для пикника

В этом году IKEA совместно с Рижской думой обустроили зоны отдыха, где посетители могут устроить пикник, насладиться общением друг с другом и расслабиться во время посещения парка.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Всего IKEA установила 30 зон отдыха со столами и стульями в саду в Пардаугаве, где цветет сакура. Зоны для спонтанных пикников будут работать в парке до 8 мая, и все желающие приглашаются насладиться и воспользоваться ими. IKEA просит посетителей ответственно относиться к благоустройству территорий и оставлять их чистыми и ухоженными, чтобы ими могли пользоваться и другие.

Галерея: Под цветущей сакурой в Пардаугаве устроены места для пикника

"Будь то завтрак, обед или ужин, еда становится вкуснее, когда ею наслаждаются на свежем воздухе. Мы уверены, что для идеального пикника важны не только погодные условия, но и обеденная мебель. Поэтому мы рады, что Рижская дума откликнулась на нашу идею и оказала содействие, благодаря которому мы можем улучшить внешнюю среду, позволяя жителям и гостям Риги оставаться в парке дольше и даже устраивать пикники, читать книги или заниматься творчеством в оборудованных зонах отдыха. IKEA приглашает всех желающих открыть сезон пикников под цветущими деревьями сакуры и насладиться ими в местах отдыха, оборудованных в саду сакуры", - говорит Петерис Гринбергс, руководитель по розничным продажам IKEA Latvija.

Фото: Пресс-фото

Цветение сакуры каждый год радует все больше рижан - это как празднование весны, делающее Ригу прекрасной и в дни государственных праздников. Эти красивые зоны релаксации создадут более удобный отдых для семей и людей любого возраста. Большое спасибо IKEA за инициативу! Каждое маленькое благоустройство дает моментальный эффект и радость, и, я надеюсь, мы будем использовать его ответственно, чтобы оно нас радовало и в дальнейшем", - отмечает Селина Ванцане, председатель комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы.