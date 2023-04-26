Видео ⟩ В Лиепае разломали мотороллер школьницы. Родители называют это местью

У мотороллере были сорваны все указатели направления, разбиты фонарики, исцарапан корпус и разрезано сиденье, а также извлечены другие детали.

Отец ученицы Эдгар просмотрел записи с камер видеонаблюдения и сделал вывод, что преступление было совершено примерно в течение 10 минут. Кроме того, это делалось три раза.

Родители считают, что это было целенаправленное нападение.

Отец девочки предоставил полиции информацию о возможной цепи правонарушений и о вовлеченных лицах - одной или даже двух одноклассницах.

Госполиция происходящее расследует в рамках уголовного процесса.

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