Видео ⟩ В Лиепае разломали мотороллер школьницы. Родители называют это местью

Школьница Лиепайской 9-й средней школы им. Оскара Калпака приехала в школу на мотороллере. Однако через пару часов ее ждал неприятный сюрприз: транспортное средство было разрушено, сообщает передача Bez Tabu.
У мотороллере были сорваны все указатели направления, разбиты фонарики, исцарапан корпус и разрезано сиденье, а также извлечены другие детали.
Отец ученицы Эдгар просмотрел записи с камер видеонаблюдения и сделал вывод, что преступление было совершено примерно в течение 10 минут. Кроме того, это делалось три раза.
Родители считают, что это было целенаправленное нападение.
Отец девочки предоставил полиции информацию о возможной цепи правонарушений и о вовлеченных лицах - одной или даже двух одноклассницах.
Госполиция происходящее расследует в рамках уголовного процесса.
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