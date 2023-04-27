США приветствовали переговоры Зеленского и Си

Зеленский: Не может быть мира за счет территориальных компромиссов

Украинский лидер после беседы с Си прокомментировал ее в Telegram-канале. "Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений", - отметил Зеленский. "Особое внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", - сообщил он.

По его словам, мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. "Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах, (установленных в. - Ред.) 1991 году", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства, добавил он. До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один, напомнил Зеленский. "Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - подчеркнул он.

В МИД РФ отметили готовность китайской стороны налаживать переговорный процесс

На беседу отреагировали и в МИД РФ: "Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса". "Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов" с положениями "позиционного документа" МИД КНР от 24 февраля, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.