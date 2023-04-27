Молдова откажется от части соглашений в рамках СНГ

По словам Санду, за последние 30 лет были подписаны "сотни" соглашений. "Каждый год подписывали документы, многие из которых не нужны были. Сейчас все это анализируется", - отметила она.

Молдова рассчитает вступить в ЕС до конца десятилетия

При этом президент напомнила, что стратегической задачей Молдовы является европейская интеграция. "Я твердо верю в то, что Молдова может стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия", - сказала Санду.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что правительство Молдовы начало процесс денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений. В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности пребывания в содружестве.