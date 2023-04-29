Гороскоп на май-2023 для каждого знака Зодиака: довериться чутью и быть открытыми

Дева

В мае Девам следует играть осторожно, высматривая удобные моменты для внезапной атаки. Переть вперед, жертвуя пешками, в это время точно нельзя. Нужно пытаться "сохранить фигуры" для стремительного наступления в самый удачный момент времени. Это касается не только работы, но и, например, любовной сферы тоже.

Весы

Весам в первую неделю месяца важно быть предельно осторожными в общении с окружающими. Ту главное - просто научиться абстрагироваться. Май будет очень плодотворным в плане труда, а также ценным в плане укрепления отношений дружеского и любовного характера.

Скорпион

Сейчас совершенно точно не стоит сильно распространяться о своих планах, эмоциях, мыслях и достижениях. В жизни Скорпионов начнется светлая полоса. Грандиозные на первый взгляд планы рискуют провалиться, столкнувшись с мелкими трудностями, поэтому лучше не сдаваться, завидев на горизонте проблемы.

Стрелец

Стрельцы рискуют стать еще более счастливыми в мае. Это их время: все трудности и проблемы этого периода стоит воспринимать как возможность стать лучше, изменить жизнь. Следует довериться своему чутью и идти вперед, но потихоньку.

Козерог

Козерогам в мае удастся перезагрузить свою жизнь, сделав ее намного лучше. Для этого нужно лишь желание и готовность тратить свои силы и время. Безмятежность в любви в начале месяца может быть нарушена спорами, астрологи советуют держать себя в руках.

Водолей

Вранье и лицемерие могут очень сильно очернить репутацию Водолеев, поэтому в общении даже с не самыми приятными людьми лучше оставаться открытыми. Добродушие - это не слабость, а показатель силы!

Рыбы

В мае Рыбам будет хватать сил на выполнение практически любых задач. Можно смело поставить на тихий ход рабочие дела, отдав предпочтение больше домашним заботам, либо поступить противоположным образом. Самое главное в мае - не быть зачинщиками беспорядков.