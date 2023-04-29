Гороскоп на май-2023 для каждого знака Зодиака: довериться чутью и быть открытыми

Последний месяц весны для представителей каждого знака Зодиака будет разным. Так, эксперты DailyHoro спрогнозировали, что кого ожидает в мае.
Овен
Овнам в мае лучше не лениться: следует найти золотую середину, а также попробовать обрести гармонию. В случае некоторых проблем и трудностей Овнам стоит помнить, что черные полосы всегда заканчиваются, а после них нас обычно ждут триумфальные победы.
Телец
Тельцам стоит быть осторожнее, поскольку в этом месяце есть риск перегореть. Не следует пропадать на работе сутками и трудиться без отдыха. Май сможет подарить Тельцам вдохновение - все будет получаться, но только не следует стремиться к быстрым результатам.
Близнецы
Основная задача Близнецов в этом месяце - урегулирование всех разногласий: с родственниками, со второй половинкой, с коллегами, начальством и друзьями. Особенно это необходимо делать в первой половине месяца.
Рак
В сферах, где Раки являются отличными экспертами и опытными людьми, можно действовать по наитию. Это неплохой способ быстро решить конкретные проблемы и найти путь к успеху.
Лев
Есть вероятность того, что Львам в мае не будет хватить энергии и сил. Поэтому астрологи советуют как можно реже общаться с токсичными людьми - они вечно во всем сомневаются или чем-то недовольны. Также Львам нужно помнить о том, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого, спешка ни к чему.
Дева
В мае Девам следует играть осторожно, высматривая удобные моменты для внезапной атаки. Переть вперед, жертвуя пешками, в это время точно нельзя. Нужно пытаться "сохранить фигуры" для стремительного наступления в самый удачный момент времени. Это касается не только работы, но и, например, любовной сферы тоже.
Весы
Весам в первую неделю месяца важно быть предельно осторожными в общении с окружающими. Ту главное - просто научиться абстрагироваться. Май будет очень плодотворным в плане труда, а также ценным в плане укрепления отношений дружеского и любовного характера.
Скорпион
Сейчас совершенно точно не стоит сильно распространяться о своих планах, эмоциях, мыслях и достижениях. В жизни Скорпионов начнется светлая полоса. Грандиозные на первый взгляд планы рискуют провалиться, столкнувшись с мелкими трудностями, поэтому лучше не сдаваться, завидев на горизонте проблемы.
Стрелец
Стрельцы рискуют стать еще более счастливыми в мае. Это их время: все трудности и проблемы этого периода стоит воспринимать как возможность стать лучше, изменить жизнь. Следует довериться своему чутью и идти вперед, но потихоньку.
Козерог
Козерогам в мае удастся перезагрузить свою жизнь, сделав ее намного лучше. Для этого нужно лишь желание и готовность тратить свои силы и время. Безмятежность в любви в начале месяца может быть нарушена спорами, астрологи советуют держать себя в руках.
Водолей
Вранье и лицемерие могут очень сильно очернить репутацию Водолеев, поэтому в общении даже с не самыми приятными людьми лучше оставаться открытыми. Добродушие - это не слабость, а показатель силы!
Рыбы
В мае Рыбам будет хватать сил на выполнение практически любых задач. Можно смело поставить на тихий ход рабочие дела, отдав предпочтение больше домашним заботам, либо поступить противоположным образом. Самое главное в мае - не быть зачинщиками беспорядков.
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