Денежный гороскоп на май 2023 года: какому знаку Зодиака повезет больше всех?

Эксперты DailyHoro составили финансовый гороскоп на май 2023 года. Узнайте, кому будет везти больше, а кому - придется потрудиться!
Овен
Овнам следует подкрепить свои желания действиями. Рекомендуется направлять свою энергию на создание лучших условий для жизни. Вероятны внезапные поступления средств, новые открытия и предложения. Основное правило - не браться за то, что пока не по силам.
Телец
Могут появиться новые неурядицы. Крайне важно не скандалить и не ссориться с окружающими. Чувство справедливости - вот что нужно Тельцам больше всего, но пока категорически нельзя действовать опрометчиво или мыслить негативно.
Близнецы
Грядущий период станет для Близнецов испытанием на прочность. Но за любым поражением скрывается важный жизненный урок, поэтому лучше не унывать лишний раз, а просто делать выводы.
Рак
Работа в режиме многозадачности поспособствует спаду активности, потере удачи и снижению концентрации. В это время Ракам нельзя тратить силы впустую, поскольку они запутаются еще сильнее. Вероятно, настало время сменить тактику. А еще важно выполнять все задачи, чтобы заслужить доверие и признание коллег.
Лев
Львам на время нужно изменить свое отношение к деньгам. Из-за легкомыслия в этом месяце будет проще потерять много средств или потратить их впустую. Важно не доводить до того, чтобы пришлось брать деньги взаймы - этого астрологи совершенно не рекомендуют делать.
Дева
Вероятно, кроме главного заработка Девам будет необходим еще и дополнительный доход. Многим Девам захочется побаловать себя и своих близких какими-то подарками. Это хорошее желание, правда пока лучше сторониться таких покупок.
Весы
Астрологи рекомендуют продать ненужные вещи, выполнить основную работу, а потом как следует отдохнуть. В таком режиме лучше проводить каждый свой день. На этой неделе не стоит заниматься тем, что никогда не приходилось делать ранее. Не надо отказываться от изучения чего-то нового и интересного.
Скорпион
Люди данного знака могут столкнуться лицом к лицу с проблемой, которая приостановит движение к финансовому успеху. Есть вероятность, что станет сложнее начинать новые дела. Эксперты советуют активнее просить помощи у близких людей.
Стрелец
Стрельцам не следует бояться проявлять слабость. Их жизнь может сильно измениться, а доходы существенно вырасти. Но не сейчас, а в ближайшем будущем. Поэтому пока важно начать создавать фундамент для будущих побед, познакомившись с новыми людьми.
Козерог
Сил будет не так много, как хотелось бы. Денежные и рабочие дела будут идти вяло. Причиной могут стать навязчивые мысли. Следует посвятить время анализу финансовой обстановки и планированию. Если настроение резко ухудшится, нужно будет улучшать восприятие окружающей реальности, а не сам мир вокруг.
Водолей
Финансового успеха можно будет достичь путем переоценки жизненных взглядов и убеждений. Финансы - это не просто оценка качества вашей работы, это следствие уверенности в себе, поэтому астрологи рекомендуют также не терять веры в свои силы.
Рыбы
Астрологи говорят, что возможен спад активности. Не исключено предательство, совершенное на почве зависти. Нужно постараться сгладить острые углы в рабочем коллективе. Эксперты также советуют затаиться, заняв место стороннего наблюдателя, чтобы чужие склоки не повлияли на финансовую обстановку в жизни Рыб.
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