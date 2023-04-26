Денежный гороскоп на май 2023 года: какому знаку Зодиака повезет больше всех?

Дева

Вероятно, кроме главного заработка Девам будет необходим еще и дополнительный доход. Многим Девам захочется побаловать себя и своих близких какими-то подарками. Это хорошее желание, правда пока лучше сторониться таких покупок.

Весы

Астрологи рекомендуют продать ненужные вещи, выполнить основную работу, а потом как следует отдохнуть. В таком режиме лучше проводить каждый свой день. На этой неделе не стоит заниматься тем, что никогда не приходилось делать ранее. Не надо отказываться от изучения чего-то нового и интересного.

Скорпион

Люди данного знака могут столкнуться лицом к лицу с проблемой, которая приостановит движение к финансовому успеху. Есть вероятность, что станет сложнее начинать новые дела. Эксперты советуют активнее просить помощи у близких людей.

Стрелец

Стрельцам не следует бояться проявлять слабость. Их жизнь может сильно измениться, а доходы существенно вырасти. Но не сейчас, а в ближайшем будущем. Поэтому пока важно начать создавать фундамент для будущих побед, познакомившись с новыми людьми.

Козерог

Сил будет не так много, как хотелось бы. Денежные и рабочие дела будут идти вяло. Причиной могут стать навязчивые мысли. Следует посвятить время анализу финансовой обстановки и планированию. Если настроение резко ухудшится, нужно будет улучшать восприятие окружающей реальности, а не сам мир вокруг.

Водолей

Финансового успеха можно будет достичь путем переоценки жизненных взглядов и убеждений. Финансы - это не просто оценка качества вашей работы, это следствие уверенности в себе, поэтому астрологи рекомендуют также не терять веры в свои силы.

Рыбы

Астрологи говорят, что возможен спад активности. Не исключено предательство, совершенное на почве зависти. Нужно постараться сгладить острые углы в рабочем коллективе. Эксперты также советуют затаиться, заняв место стороннего наблюдателя, чтобы чужие склоки не повлияли на финансовую обстановку в жизни Рыб.