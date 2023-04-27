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В Рижском роддоме родился сотый ребенок украинских беженцев

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В Рижском роддоме родился сотый ребенок украинских беженцев
В Рижском роддоме родился сотый ребенок украинских беженцев Фото: Rīgas Dzemdību nams/Facebook.com

В Рижском родильном доме в среду, 26 апреля, родился 100-й ребенок украинских беженцев. Об этом сообщает Байба Аузане, представитель роддома. 

Сотый украинский малыш - мальчик, которого родители назвали Кириллом. Его мама Евгения и папа Виталий родом из Херсонской области. 

Кирилл стал третьим ребенком в семье.

В настоящее время под наблюдением в Рижском роддоме находятся шесть беременных украинок, поэтому количество родившихся детей-беженцев в скором времени увеличится.

Первый ребенок военных беженцев (девочка Злата) родился в Рижском роддоме вскоре после начала войны - 5 марта 2022 года. 

Всего за год и два месяца в роддоме родились 52 украинских мальчика и 48 девочек, в том числе три пары близнецов.

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