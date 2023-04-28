Светлана Лобода: Я умерла и снова возродилась

- Я была всегда очень замкнутым человеком. У меня была моя команда украинцев, которая со мной уже 15 лет. Когда я приехала завоевывать новый горизонт, Россию, мы вместе, стремились к успеху. У меня никогда не было друзей в России, были приятели. Зато была моя команда, часть которой уехала со мной в тот же момент, как началась война. Те люди, с которыми мы приятельствовали и с которыми у нас были теплые отношения, - на нашей стороне.

- До последнего мы не могли осознать, что под нашими домами идут танки. Когда мне папа присылал видео, я не могла в это поверить. В такое невозможно поверить, потому что наши прабабушки, прадедушки всегда говорили лишь одно: "Пусть меняется правительство, пусть меняются президенты, главное, чтобы никогда не было войны. Потому что то, что мы пережили, не дай Бог никакому врагу". Когда мы с этим столкнулись, да еще в XXI веке, это вызывало много эмоций: и ступор, и шок, и боль. Cейчас информационное поле так быстро распространяет информацию, что за секунду видишь трагедию. Если раньше наши бабушки и дедушки знали отголоски, то cейчас мы видим фотографии и видео, это ужасает. Мне казалось, что я в какой-то момент умерла и снова возродилась, потому что это невозможно описать, невозможно слова подобрать, которыми можешь объяснить, что переживаешь, особенно когда там родители, когда они показывают видео. В тот момент еще была связь. Каждую секунду я засыпала с телефоном на груди и просыпалась с ним, вздрагивала от каждого сообщения. Это очень больно. Сейчас долг каждого украинца, который имеет на это возможность, особенно известного человека, об этом продолжать говорить во всем мире. Это то, чем я занимаюсь. Мне тяжело было собраться и поехать в тур, потому что у меня не было сил, я не знала, что говорить людям, как сформулировать все, что происходит.