Здоровье Эрдогана: президент Турции вновь появился на публике после инцидента в прямом эфире

В четверг директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун отверг сообщения в соцсетях о проблемах со здоровьем у Эрдогана, несмотря на отмену по совету врача публичных выступлений президента.

Об этом же заявил в четверг и министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, по словам которого, последствия инфекционного гастроэнтерита у президента уменьшились.

Заминка в эфире

На фото из прямого эфира заметно недомогание Эрдогана Фото: Reuters

Вечером во вторник Эрдоган давал интервью турецкому телеканалу. Это рутинное мероприятие в преддверии президентских выборов. Правда, трансляция началась на полтора часа позже запланированного, но это поначалу не вызвало ни у кого подозрений.

Но после очередного вопроса ведущего повисла пауза. Камера была направлена на интервьюера, и что происходило с Эрдоганом в тот момент, зрители не видели. Но было очевидно, что в эфире возникла заминка, а за кадром были слышны звуки, похожие на: "О-о…" Трансляция прервалась на рекламу.

Город Фото: Reuters

Эфир возобновился минут через 20. Эрдоган уже мог говорить и рассказал, что у него "сильно заболел живот", он "даже думал, не отменить ли программу".

Интервью после этого продолжилось, но длилось всего около 12 минут.