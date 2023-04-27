Всенародные выборы президента: Сейм рассмотрит инициативу населения

Именно вопрос о полномочиях является решающим, если думать о том, какой должна быть избирательная процедура, сказала она.

По мнению эксперта, эта инициатива граждан является сигналом того, что общество видит определенные недостатки в существующей избирательной системе.

Депутат от оппозиции Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что поддерживает идею всенародно избранного президента. Кутрис считает, что население Латвии достаточно образованно и демократично, чтобы иметь возможность избирать президента.

Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) считает, что вопрос заслуживает обсуждения, но он "не черно-белый", потому что вне зависимости от избирательного процесса будут кампании кандидатов в президенты, и они будут организованы не народом, а политическими партиями и организациями.

Депутаты Лейла Расима ("Прогресивные") и Ирма Калниня ("Новое Единство") выразили озабоченность по поводу того, кто будет финансировать кампании кандидатов при такой избирательной системе. Также Калниня считает, что всенародно избранный президент скорее разделит общество, чем объединит его.

Ей возразил депутат от оппозиции Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте"), заявив, что избранный народом президент будет вовлекать народ в политические процессы. По мнению депутата, народ нужно объединить, потому что общество чувствует себя отчужденным от политики.

Инициатива всенародно избранного президента Латвии на платформе Manabalss.lv начала свой путь более 10 лет назад, еще в 2011 году.