Видео ⟩ "Муж истерично кричал": жители Талси сообщили о насилии в семье

В середине апреля в социальных сетях появились сообщения о жестоком мужчине, который регулярно терроризирует свою супругу в Талси. В день, когда 4. studija приехала в Талси, из семьи был изъят ребенок, маленькая девочка, которую передали в приемную семью, а мать не скрывала, что пьяна.

Она признается, что муж регулярно проявляет к ней насилие. На этот раз, правда, никакого насилия не было - муж только истерично кричал, из-за чего приехала полиция.

Представитель думы пояснила, что соседи подняли тревогу в соцсетях, но не сообщили о происходящем властям. Семья попала в поле зрения муниципалитета только в этом году. Органы власти, которые могли бы вмешаться в травмирующие ребенка семейные обстоятельства, не были проинформированы.

"Пост в социальных сетях не может защитить конфиденциальность семьи и ребенка. При попытке вернуться к нормальной жизни семья может столкнуться с эмоциональными трудностями", - подчеркнула представитель власти.

Тем временем в программе выступила еще одна мать, которая регулярно страдает от буйного супруга. Хотя отношения закончились и женщина обратилась во все возможные инстанции, угрозы продолжаются.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)