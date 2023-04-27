Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Римшевича будут судить и за покупку фальшивого ковид-сертификата

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Илмар Римшевич
Илмар Римшевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича будут судить и за покупку поддельного сертификата о прививке от Covid-19, сообщает Латвийское телевидение.

Как сообщалось, прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело в отношении мужчины за приобретение сертификата о прививке от Covid-19.

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, мужчине инкриминируют незаконную передачу благ другому лицу с целью получения ковид-сертификата без вакцинации и использование этого сертификата.

Обвиняемый через посредника передал 400 евро другому лицу, уполномоченному на проведение оплачиваемых государством прививок и документальное оформление факта прививки, для совершения действий, в результате которых будет получен цифровой сертификат Covid-19 в системе электронного здравоохранения.

В результате в систему электронного здравоохранения была введена ложная информация о том, что обвиняемый якобы был привит от Covid-19. Обвиняемый, зная, что сертификат о прививке фальшивый, использовал его и свободно перемещался во время пандемии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх