Науседа об Украине: Все заинтересованы в мирных переговорах

В этой ситуации, по словам Науседы, Литва полагается, в первую очередь, на инструменты коллективной безопасности и делает многое, чтобы модернизировать свои вооруженные силы. "Мы стараемся выделить более 2,5% ВВП на оборону в этом году и, возможно, увеличить эту сумму до 3% ВВП в следующем", - подчеркнул глава государства. Президент Литвы добавил, что его страна очень заинтересована в обсуждении на июльском саммите НАТО в Вильнюсе таких тем, как реализация соглашений мадридского саммита об усилении обороны восточного фланга НАТО и превращение уровня расходов на оборону в 2% ВВП в базовый, "а не потолочный". Другой важной темой встречи на высшем уровне, по его словам, должна стать практическая поддержка Украины и "перспективы приблизить ее к НАТО в будущем".

Что касается самой Литвы, то, как сказал Науседа, она "сделала домашнюю работу" и ведет полным ходом подготовку к тому, чтобы принять у себя бригаду НАТО под командованием Германии уже к 2026 году.

О влиянии санкций на Россию

Говоря о влиянии западных санкций на российскую экономику, глава литовского государства отметил, что его страна всегда выступала за более сильные ограничительные меры.

"Потому что в прошлом мы увидели, что наши санкции работают. Но обсуждения занимают слишком много времени. И иногда меры оказываются слабее, чем мы могли рассчитывать. И тогда мы начинаем жаловаться, что санкции не принесли ожидаемого результата. Но так происходит потому, что санкции, вероятно, были слишком слабыми", - рассуждает он.