СМИ: Возле места взрывов на "СП" было замечено российское спецсудно

Командование заявило, что датский патрульный катер, находившийся к востоку от острова Борнхольм 22 сентября 2022 года, сделал 26 фотографий российского корабля. При этом оно отказалось предоставить доступ к снимкам, поскольку они "носят разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

Специальное судно SS-750 предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту мини-субмарину типа AS-26 Priz.

Эксперт аналитического центра "Европа" и бывший офицер военной разведки Дании Джейкоб Каарсбо указал, что корабль способен провести операцию по подрыву газопроводов. С ним согласен и аналитик Йоаким фон Браун, который работал как в гражданской, так и в военной разведке Швеции и написал книги о российских разведывательных службах и подводной деятельности российских военных.

В то же время независимый датский исследователь Оливер Александер отмечает, что теоретически судно могло находиться в этом районе по другим причинам. "Но то, что оно оказалось именно в этом месте в это время, - это нечто особенное", - сказал он.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.