В Саласпилсском крае на чужой территории установили цветочные горшки. Они мешают движению

Передача Bez Tabu встретила и жителя, который живет в частном доме, обитателей которого окружающие винят в самоуправстве. Он указал, что бетонные цветочные горшки были размещены, чтобы автомобили не ездили по зеленой зоне и не приближались к недвижимости, на которой он живет.