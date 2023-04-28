В Саласпилсском крае на чужой территории установили цветочные горшки. Они мешают движению

В поселке Саулкалнес Саласпилсского края жители частных владений установили множество больших бетонных цветочных горшков вдоль дороги на территории, принадлежащей муниципальному предприятию, что затрудняет передвижение, сообщает передача Bez Tabu.
Несколько жителей поселка Саулкалнес выразили передаче недоумение в связи с расположенными вдоль дороги бетонными цветочными горшками.
Конкретная дорога ведет в детский сад - в утренние часы движение очень интенсивное, возникают пробки, рассказывают жители.
Передача Bez Tabu встретила и жителя, который живет в частном доме, обитателей которого окружающие винят в самоуправстве. Он указал, что бетонные цветочные горшки были размещены, чтобы автомобили не ездили по зеленой зоне и не приближались к недвижимости, на которой он живет.
Участок земли, на котором размещены горшки, принадлежит саласпилсскому муниципальному предприятию Salaspils Siltums, из чего исходит, что горшки размещены на чужой территории.
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