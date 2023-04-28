Минблаг откроет 15 кризисных квартир для пострадавших от насилия

В контексте убийства женщины в Екабпилсском крае она заявила, что министерство занимается информированием, работает с кризисными ситуациями, помогает жертвам насилия, а также пытается "перевоспитать" обидчиков.

"Благодаря дополнительным запрошенным средствам у нас будет 15 анонимных кризисных квартир, в которых могут спрятаться жертвы. Мне жаль, что жертва вынуждена прятаться, но в некоторых случаях, как в Екабпилсе, возможно, было бы лучше, если бы жертва могла укрыться гораздо раньше", - считает министр.

Силиня заявила, что ситуация, которая привела к жестокому убийству женщины, когда было преследование и не было возможности укрыться от обидчика, ужасна, а государственные учреждения не в состоянии отреагировать соответствующим образом.

"Конечно, у нас есть кризисные телефоны, но я надеюсь, что, когда у нас у всех сложится общее понимание, что обидчик должен быть изолирован, тогда ситуация изменится", - сказала министр.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери ножевые ранения получила женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.