Видео и фото ⟩ NMPD закупила 110 новых оперативных машин

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) приобрела 110 новых оперативных медицинских автомобилей, на которых бригады в ближайшие недели отправятся на вызовы по всей Латвии. Автомобили NMPD оснащены более современными информационно-технологическими решениями (IТ), а также ранее были закуплены новые, значительно более легкие и компактные медицинские приборы для работы служебных бригад.
Видео: NMPD закупила 110 новых оперативных машин
Как отметила директор NMPD Лиене Ципуле, улучшение материально-технической базы является важным шагом, чтобы медикам было удобнее работать на вызовах, а пациенты быстрее получали помощь в критических для жизни и здоровья ситуациях. Она отметила, что поступление новых автомобилей скорой помощи - долгожданный момент, поскольку машины специально разработаны для нужд неотложной помощи.
Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне также отметила, что современное техническое оборудование не только облегчает работу медиков, но и позволяет им быстрее добраться до пациента. Новые автомобили скорой помощи - большой вклад в улучшение работы NMPD и оказание медицинской помощи в кризисных ситуациях, подчеркнула министр.
Приобретенные автомобили марки Volkswagen оснащены автоматической коробкой передач. Машины имеют полный привод, а также улучшенную защиту нижней части от ударов камней и других возможных повреждений, чтобы быстрее и безопаснее добраться до пациентов в любых погодных условиях, даже на сложных дорогах. Кроме того, в новых автомобилях специально продуманы меры безопасности - в отделении для пациентов установлены датчики, сигнализирующие водителю, если кто-то не пристегнут ремнем безопасности, а дверцы аптечек сконструированы так, чтобы, например, в случае резкого торможения их содержимое оставалось на месте и не повредилось.
Галерея: NMPD закупила 110 новых оперативных машин
Одним из самых больших преимуществ новых автомобилей являются IТ-решения последнего поколения, отвечающие всем современным требованиям безопасности. Технологии позволяют дистанционно консультироваться и отправлять показатели жизнедеятельности с аппарата NMPD врачам Оперативного центра управления для получения консультации и помощи в уходе за пациентами в особо сложных ситуациях. Навигация также была значительно улучшена - бригада теперь может увидеть самый точный и быстрый маршрут до адреса мгновенно, нажав одну кнопку.
Во всех новых машинах теперь имеются улучшенные носилки, которые можно регулировать на разных уровнях, а также их можно трансформировать, приспосабливаясь к каждой ситуации и потребностям конкретного пациента.
Новые автомобили значительно улучшат автопарк службы, так как до сих пор только 35% автомобилей NMPD находились в хорошем техническом состоянии. В настоящее время средний возраст большинства машин составляет шесть-семь лет, они имеют большой пробег, что создает риск внезапной поломки во время выездов, а содержание и эксплуатация таких подержанных автомобилей обходится дорого.
Новые машины скорой помощи постепенно поступят в распоряжение медиков по всей Латвии.
Закупка автомобилей происходит в рамках проекта "Обновление парка автомобилей Службы неотложной медицинской помощи", в ходе которого всего будет закуплено 157 автомобилей, из них 110 поставлено сейчас, а еще 47 - поступят в конце года. Общая стоимость проекта составляет 16,4 млн евро, в том числе 85% (13,94 млн евро) выделено из средств Европейского фонда регионального развития, а остальные средства - из госбюджета.
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