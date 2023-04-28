Видео и фото ⟩ NMPD закупила 110 новых оперативных машин

Галерея: NMPD закупила 110 новых оперативных машин

Одним из самых больших преимуществ новых автомобилей являются IТ-решения последнего поколения, отвечающие всем современным требованиям безопасности. Технологии позволяют дистанционно консультироваться и отправлять показатели жизнедеятельности с аппарата NMPD врачам Оперативного центра управления для получения консультации и помощи в уходе за пациентами в особо сложных ситуациях. Навигация также была значительно улучшена - бригада теперь может увидеть самый точный и быстрый маршрут до адреса мгновенно, нажав одну кнопку.

Во всех новых машинах теперь имеются улучшенные носилки, которые можно регулировать на разных уровнях, а также их можно трансформировать, приспосабливаясь к каждой ситуации и потребностям конкретного пациента.

Новые автомобили значительно улучшат автопарк службы, так как до сих пор только 35% автомобилей NMPD находились в хорошем техническом состоянии. В настоящее время средний возраст большинства машин составляет шесть-семь лет, они имеют большой пробег, что создает риск внезапной поломки во время выездов, а содержание и эксплуатация таких подержанных автомобилей обходится дорого.

Новые машины скорой помощи постепенно поступят в распоряжение медиков по всей Латвии.

Закупка автомобилей происходит в рамках проекта "Обновление парка автомобилей Службы неотложной медицинской помощи", в ходе которого всего будет закуплено 157 автомобилей, из них 110 поставлено сейчас, а еще 47 - поступят в конце года. Общая стоимость проекта составляет 16,4 млн евро, в том числе 85% (13,94 млн евро) выделено из средств Европейского фонда регионального развития, а остальные средства - из госбюджета.