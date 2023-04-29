В российских пропагандистских передачах на прошлой неделе доминировали две основные темы - предстоящее украинское контрнаступление и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Латинской Америки. Как обычно, большие геополитические вопросы разбавлялись историями о трансгендерах и других сексуальных меньшинствах, которые якобы уже преобладают в западном публичном пространстве. Также с новой силой обсуждалось, что фашизм и русофобия захватили "коллективный Запад" и что Германия жаждет реванша за проигранную Вторую мировую войну.
ВИДЕО ⟩ За занавесом: после "денацификации" Украины Россия грозится взяться за Балтию
Если в связи с внутренней политикой России фокусом прошлой недели для демократических стран стал приговор, вынесенный лидеру оппозиции Владимиру Кара-Мурзе - 25 лет лишения свободы - что вызвало широкую волну возмущения и осуждения, в том числе у министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, то российские пропагандисты молчали об этом как воды в рот набрав.
В основных идеологических телепрограммах "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" это не обсуждали,
в новостях не упоминали. Суд огласил приговор оппозиционному политику 17 апреля, а в вечерней программе новостей "Вести" в тот день об этом даже не упомянули. Здесь прямая аналогия с советскими временами, когда не сообщалось ни об одном суде над инакомыслящими. Судя по всему, даже кремлевским идеологам трудно превратить такое жестокое подавление свободы слова и прав человека в историю успеха, которую можно продать публике.
При этом на прошлой неделе пусть вскользь, но была снова упомянута Латвия. На сей раз это произошло в связи с принятым Сеймом 20 апреля законом, согласно которому 9 мая запрещается проводить отдельные массовые развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты в общественных местах. Конечно, латышей снова назвали фашистами, подчеркивая, что возрождаются "бандитские" традиции лесных братьев.
Главный пропагандист Владимир Соловьев кричал в своей программе, что после "денацификации" Украины нужно срочно взяться за Балтию, особенно Латвию, которая своим только что принятым законом продемонстрировала, что является фашистским государством.
Другой боец идеологического фронта, фальсифицируя историю, говорил, что латыши - очень странная нация, которая сначала встречала красноармейцев цветами в 1940 году, потом точно так же встречала цветами солдат вермахта, а в 1945 году - снова красноармейцев.
Однако Латвия упоминалась как бы между прочим, гораздо больше внимания уделялось Германии, от чего, с точки зрения пропагандистов, можно получить большие политические дивиденды. А именно, о заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса, что "ограниченные украинские атаки на российскую территорию, пока Украина борется против российского вторжения, являются приемлемой тактикой". Писториус также подчеркнул, что мирные жители не должны подвергаться нападениям, а вот разрыв цепочек военных поставок на территории России вполне оправдан.
Эти заявления позволили российским пропагандистам долго и пространно рассуждать о том, что немецкие танки снова пойдут по России и немцы собираются взять реванш за потери в 1945 году.
Были также громкие заявления, что денацификация Германии не удалась, потому что поколение, раскаявшееся в своих грехах и нацистском прошлом, ушло, и его заменило новое поколение, жаждущее мести.
Соловьев много раз повторял свою мантру в контексте как стран Балтии, так и бывшей ГДР - там, где единожды был поднят российский флаг, его никогда нельзя спускать. Таким образом, было в очередной раз продемонстрировано то самое империалистическое мышление России, в котором россияне обвиняют Европу. Следует отметить, что в современном мире Россия является чуть ли не единственной страной, в которой подобные заявления могут звучать по телевидению. Трудно представить, что было бы, если бы кто-нибудь объявил по британскому телевидению, что там, где когда-то развевался британский флаг, его никогда нельзя спускать.
Военные базы на Кубе
На протяжении всей прошлой недели российские политтехнологи разного калибра хвастались успехами Лаврова во время визитов в страны Латинской Америки. Было объявлено, что вся Южная Америка поддерживает Россию в ее войне против Украины. Неоднократно цитировалось заявление президента Никарагуа о том, что в Украине царит фашизм. Бразильский президент Лула, с другой стороны, изображался лучшим другом России.
В контексте визита Лаврова весьма предсказуемо было подчеркнуто, что позиция Латинской Америки подтверждает конец однополярного мира, на место которого придет многополярный и справедливый мир, где Россия будет защищать страны третьего мира против западной гегемонии и колониальных интересов. Также политологи, выдавая желаемое за истину, говорили, что благодаря сотрудничеству России и Бразилии начнется "дедолларизация" мира, и доллар перестанет быть основной валютой.
В то же время некоторые пропагандисты то ли из желания покрасоваться, то ли просто по глупости открыто демонстрировали свою истинную империалистическую природу. А именно, было объявлено, что пока Америка пытается хозяйничать "на задворках" России, то есть в странах СНГ, визит Лаврова подтверждает, что США отдали России свой собственный "задний двор", то есть Латинскую Америку.
Фактически кремлевские идеологи тем самым говорят о том, что Россия рассматривает большинство стран мира лишь как "задворки" той или иной сверхдержавы, а не как суверенные страны.
В пропагандистских передачах также широко обсуждалось, как было бы хорошо, если бы, как в годы холодной войны, на Кубе вновь разместились российские военные базы. О странах Латинской Америки беззастенчиво говорили как о плацдарме, с которого Россия могла угрожать Соединенным Штатам.
Страх перед контрнаступлением
Российские пропагандисты, в том числе "военкоры", всю прошедшую неделю обсуждали предстоящее украинское контрнаступление. Никто не сомневается, что оно обязательно будет, между строк можно почувствовать страх, но при этом публично говорится о том, что контрнаступление абсолютно точно провалится. Как обычно, россияне вообще не сообщают о своих потерях, вместо этого трубя об ужасных потерях украинской стороны.
Разворачиваются теории о том, что в этом контрнаступлении 50 стран западного блока во главе с США вступят в войну против России.
Также сообщается, что контрнаступление будет особенно подлым, поскольку от его исхода зависит судьба администрации Байдена. А именно, если украинское контрнаступление окажется неудачным, это будет означать неминуемое поражение Демократической партии США на следующих выборах. Поэтому США сделают все, чтобы победить Россию.
Пропагандисты также утверждают, что в контексте готовящегося контрнаступления речь идет не о Донбассе и даже не об Украине, а о разрушении российской государственности. В то же время политологи разного калибра высказываются и о том, что "фашистскому образованию под названием Украина" нет места на политической карте мира. Украина как государство должно исчезнуть. Показательно, что некоторые пропагандисты, говоря об Украине, называют ее не иначе как Малороссией.
Хотя украинские политики периодически заявляют, что решительное контрнаступление весной-летом может положить конец войне уже к концу этого года, западные эксперты оценивают такую возможность очень осторожно, в то же время отдавая дань уважения высокому моральному духу украинцев, сообщает Euronews.
Euronews ссылается на слова Роберта Каллума, преподавателя лондонского Королевского колледжа: если украинцы добьются значительных успехов, они смогут заставить россиян сесть за стол переговоров и, возможно, добиться от России каких-то существенных уступок, особенно если Крым под угрозой.
"Путин действительно не захочет терять Крым, потому что это символ успеха его режима. Если украинцы не добьются большого прогресса, то я думаю, что они столкнутся с гораздо большим давлением со стороны союзников, которые действительно достигли предела своих возможностей по оказанию помощи. Так что Украина, вероятно, столкнется с гораздо большим давлением, чтобы добиться какого-то перемирия", - считает Каллум.
Euronews также пишет, что Кремль в последние месяцы все чаще прибегает к ядерной риторике, и напоминает, что в конце марта было принято решение о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси. В то же время эксперты сомневаются, что Россия прибегнет к ядерному удару, если контрнаступление Украины окажется успешным. "Путин обязательно подумает дважды или трижды. Честно говоря, я не верю, что он сделал бы это в каком-либо из регионов, кроме, может быть, Крыма, потому что цена очень высока, а рецепт успеха сомнителен", - сказал Euronews старший научный сотрудник Совета по иностранным делам Европейского союза Густав Грессель.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ (MAF) из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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