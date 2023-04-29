Главный пропагандист Владимир Соловьев кричал в своей программе, что после "денацификации" Украины нужно срочно взяться за Балтию, особенно Латвию, которая своим только что принятым законом продемонстрировала, что является фашистским государством.

Другой боец идеологического фронта, фальсифицируя историю, говорил, что латыши - очень странная нация, которая сначала встречала красноармейцев цветами в 1940 году, потом точно так же встречала цветами солдат вермахта, а в 1945 году - снова красноармейцев.

Однако Латвия упоминалась как бы между прочим, гораздо больше внимания уделялось Германии, от чего, с точки зрения пропагандистов, можно получить большие политические дивиденды. А именно, о заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса, что "ограниченные украинские атаки на российскую территорию, пока Украина борется против российского вторжения, являются приемлемой тактикой". Писториус также подчеркнул, что мирные жители не должны подвергаться нападениям, а вот разрыв цепочек военных поставок на территории России вполне оправдан.

Эти заявления позволили российским пропагандистам долго и пространно рассуждать о том, что немецкие танки снова пойдут по России и немцы собираются взять реванш за потери в 1945 году.

Были также громкие заявления, что денацификация Германии не удалась, потому что поколение, раскаявшееся в своих грехах и нацистском прошлом, ушло, и его заменило новое поколение, жаждущее мести.