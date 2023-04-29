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Младшему - всего 10 лет. В Пурвциемсе банда подростков разбила несколько машин

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Пурвциемсе под покровом ночи банда подростков разбила несколько автомобилей. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает передача Degpunktā.

Местные жители в соцсетях обратились с просьбой помочь опознать хулиганов, которые посреди ночи уничтожили семь автомобилей.

"Придя сегодня к машине, очень удивился, что у нее оторван номер, выгнут дворник, сломана антенна и много чего еще по мелочам. На удар это не похоже, и к тому же на капоте и крыше виднелись следы ботинок".

Камеры видеонаблюдения зафиксировали несколько человек, которые разошлись около двух часов ночи в районе улицы Анны Бригадере. Позднее полиция их задержала. Младшему из задержанных - всего десять лет.

Родители пойманных подростков проинформированы о произошедшем, ведется следствие.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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