Младшему - всего 10 лет. В Пурвциемсе банда подростков разбила несколько машин

В Пурвциемсе под покровом ночи банда подростков разбила несколько автомобилей. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает передача Degpunktā.
Местные жители в соцсетях обратились с просьбой помочь опознать хулиганов, которые посреди ночи уничтожили семь автомобилей.
"Придя сегодня к машине, очень удивился, что у нее оторван номер, выгнут дворник, сломана антенна и много чего еще по мелочам. На удар это не похоже, и к тому же на капоте и крыше виднелись следы ботинок".
Камеры видеонаблюдения зафиксировали несколько человек, которые разошлись около двух часов ночи в районе улицы Анны Бригадере. Позднее полиция их задержала. Младшему из задержанных - всего десять лет.
Родители пойманных подростков проинформированы о произошедшем, ведется следствие.
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