Трагическое ДТП у Spice. Рассказ очевидца

Адвокат Нормунд Шлитке стал случайным свидетелем трагической аварии. Рассмотрение дела завершено, прошел суд, и теперь об этом можно говорить. Есть нечто, что адвокат забыть не может, пишет портал Apollo.lv.
Нормунд Шлитке рассказывает о пережитом и увиденном им своими глазами: "1 января 2021 года, когда я на закате ехал по Карля Улманя гатве и приближался к перекрестку у съезда к Spice, я увидел, что произошло что-то плохое - на проезжей части лежало скорченное тело человека.
Остановил свою машину на обочине и пошел помочь, однако оставалось лишь зафиксировать смерть человека без надежд на его оживление. Накрыли пострадавшего одеялом и дождались приезда бригады неотложной медицинской помощи, которая позже факт смерти подтвердила.
Как что-то такое со столь тяжелыми и несовместимыми с жизнью травмами могло произойти в настолько хорошо просматриваемом месте с разрешенной скоростью движения 50 км/ч?
После просмотра записей, опроса свидетелей и сбора доказательств, включая видеозапись с близлежащей автомойки, открылась поистине ужасающая и печальная картина.
Незадолго до заката пенсионерка, скорее всего, отправилась за покупками в Spice. На ней была яркая оранжево-розовая куртка, которая делала ее очень заметной. Однако в результате неудачного стечения обстоятельств солнце садилось прямо в конце проезжей части и небо было того же цвета, что и яркая куртка женщины, поэтому водитель, на мгновение потерявший внимание, не заметил на оранжево-розовом фоне тротуара переходившую проезжую часть старушку и зацепил ее, сбив на землю.
Следующая машина успела затормозить всего за несколько метров до лежащего на проезжей части человека, однако, задержавшись на мгновение, осторожно объехала пострадавшую по соседней полосе и бросила беспомощно лежащую женщину посреди проезжей части.
Водитель третьей автомашины съехал на обочину, вызвал медиков и уже готовился оказать помощь пострадавшей. Однако уже через несколько секунд, даже не притормозив, на старушку наехал спешащий водитель такси, который, судя по всему, смотрел не на дорогу перед собой, а на остановившуюся для оказания помощи пострадавшей машину и вышедших из нее людей.
17 апреля 2023 года суд осудил обоих водителей, сбивших женщину - как того, кто ее непосредственно сбил, так и таксиста, который переехал старушку, фактически убив ее. Оба были приговорены к одинаковому сроку, который они понесут условно".
Нормунд Шлитке говорит: "Я считаю, что старушку убил не невнимательный водитель, который на фоне заката просто не заметил женщину, даже не спешащий таксист, который смотрел не на дорогу перед собой, а водитель, который, увидев прямо перед собой на проезжей части лежащего человека, не только не помог пострадавшей, но совсем наоборот - не остался на месте происшествия, а, перестроившись, объехал ее, оставив беспомощно лежать на проезжей части абсолютно незащищенной.
К сожалению, водителя, оставившего женщину в беспомощном состоянии, насколько мне известно, даже не разыскивали".
Старший специалист отдела Государственной полиции по общественным отношениям Лига Багдоне подтвердила произошедшее, однако отметила, что в ДТП были вовлечены два транспортных средства. "1 января 2021 года было зарегистрировано ДТП в Риге, на Карля Улманя гатве, где сначала водитель автомобиля Mazda сбила женщину-пешехода, нанеся ей тяжкие телесные повреждения, а затем водитель Renault наехал на ту же женщину-пешехода, после чего она умерла. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс, ведется расследование. В ДТП были вовлечены два ранее упомянутых транспортных средства, а не три".
По закону ответственность за оставление пострадавшего в ДТП без посторонней помощи возлагается только на лицо, виновное в ДТП. Лига Багдоне поясняет: "Часть вторая статьи 262.1 Уголовного закона предусматривает, что за оставление места дорожно-транспортного происшествия после совершения ДТП, нарушая установленный порядок, если это сделал водитель, вызвавший ДТП, в результате чего пострадавший получил легкие, средние или тяжкие телесные повреждения или в результате чего наступила смерть человека, грозит лишение свободы на срок до четырех лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф с лишением прав на срок от пяти до семи лет".
С момента трагической аварии прошло два года. "Сейчас это место полностью перестроено - число полос сокращено до двух, создан островок безопасности", - рассказывает адвокат. Произошедшее Нормунд Шлитке забыть не может. Он говорит: "Мне действительно жаль не только эту пожилую даму, которой мы больше не можем помочь, а также ее родственников (спустя три часа после ДТП прибыла ее семья, в том числе, скорее всего, приехавший в Латвию на Новый год немецкоговорящий зять), но и первого водителя, которому действительно не повезло (как адвокат я знаю, как это возможно).
Но я не могу простить водителя белой машины, который просто объехал пострадавшую..."
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