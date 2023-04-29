Трагическое ДТП у Spice. Рассказ очевидца

Следующая машина успела затормозить всего за несколько метров до лежащего на проезжей части человека, однако, задержавшись на мгновение, осторожно объехала пострадавшую по соседней полосе и бросила беспомощно лежащую женщину посреди проезжей части.

Водитель третьей автомашины съехал на обочину, вызвал медиков и уже готовился оказать помощь пострадавшей. Однако уже через несколько секунд, даже не притормозив, на старушку наехал спешащий водитель такси, который, судя по всему, смотрел не на дорогу перед собой, а на остановившуюся для оказания помощи пострадавшей машину и вышедших из нее людей.

17 апреля 2023 года суд осудил обоих водителей, сбивших женщину - как того, кто ее непосредственно сбил, так и таксиста, который переехал старушку, фактически убив ее. Оба были приговорены к одинаковому сроку, который они понесут условно".

Нормунд Шлитке говорит: "Я считаю, что старушку убил не невнимательный водитель, который на фоне заката просто не заметил женщину, даже не спешащий таксист, который смотрел не на дорогу перед собой, а водитель, который, увидев прямо перед собой на проезжей части лежащего человека, не только не помог пострадавшей, но совсем наоборот - не остался на месте происшествия, а, перестроившись, объехал ее, оставив беспомощно лежать на проезжей части абсолютно незащищенной.

К сожалению, водителя, оставившего женщину в беспомощном состоянии, насколько мне известно, даже не разыскивали".