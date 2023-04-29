Во главе Латвийской зеленой партии останется Таварс

Из 282 бюллетеней, помещенных в урну для голосования, Таварс получил 263 голоса.

Кандидатом на пост лидера LZP также выступал член партии Юрис Фогелис, за которого проголосовали 17 делегатов. Два бюллетеня были признаны недействительными.

На партийном съезде будут избраны и остальные члены правления.

В правление были переизбраны действующие члены правления Раймонд Бергманис, Янис Лединьш, Инга Приеде и Петерис Димантс.

Председателем совета был повторно избран Ингмар Лидака, получивший 230 голосов из общего числа поданных 277 бюллетеней. Меньше голосов получил Фогелис, который также был кандидатом на пост главы совета.

Представленный в Сейме "Объединенный список" включает в себя LZP, Латвийское объединение регионов и Лиепайскую партию, а также беспартийных членов "Объединенного списка Латвии".