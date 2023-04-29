Фото ⟩ "Прогрессивные" сформировали совет; Ненашева сравнила партию с персонажем пьесы Райниса

В совет войдут все члены правления партии, депутаты Сейма, Европейского парламента и самоуправлений, делегированные представители партийных отделений и другие. Совет будет контролировать политическую деятельность партии и позаботится о более широком вовлечении членов в работу партии.

За эти изменения проголосовали 122 делегата съезда, против - шестеро.

"Прогрессивные" представлены в Сейме десятью депутатами, а 11 депутатов входят во фракцию "За!/Прогрессивные" в Рижской думе.

Фото: конгресс "Прогрессивных"

В течение лет партия "Прогрессивные" из группы единомышленников выросла в организацию, основанную на идеях и ценностях организациях, подчеркнула депутат 14-го Сейма Антонина Ненашева.

Она отметила, что для достижения изменений и рывка в благополучии Латвии члены партии должны идти в политику, например, поддерживать пожертвованиями, идеями и волонтерской работой, или участвуя своим голосом на выборах.

Депутат Сейма сравнила "Прогрессивных" с Антиньшем из пьесы Райниса "Золотой конь". В настоящее время опросы показывают, что "Прогрессивные" находятся среди наиболее поддерживаемых партий в Латвии.

"Шаг за шагом, следуя нашим мечтам, доказали, что мы можем реализовать наши идеи в жизни и работах. Взбираться на стеклянную гору нелегко", - сказала Ненашева.