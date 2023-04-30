Британский флот расследует находку конфиденциальных документов в туалете паба

Военно-морской флот Великобритании начал расследование после того, как в пабе на севере Англии были обнаружены конфиденциальные документы с описанием подводной лодки HMS Anson - одного из флагманов британского флота.
Человек, нашедший документы, поделился своей находкой не с военными, а с таблоидом Sun.
Источник газеты рассказал, что обнаружил их на полу туалета паба в городе Бароу-ин-Фернесс, в графстве Камбрия.
Сообщения газет прокомментировали представители флота, объяснившие, что речь идет о нескольких страницах из руководства для тех, кто служит или работает на подводной лодке. Эти документы не являются секретными, но имеют гриф "для служебного пользования - с ограниченным доступом".
"Это общие учебные документы, в которых нет секретной информации. Однако мы крайне серьезно относимся к вопросам безопасности и проведем расследование обстоятельств их обнаружения", - заверил представитель флота.
97-метровая HMS Anson принадлежит к атомным подводным лодкам типа Astute, которые собирают в верфи компании BAE Systems, расположенной в городе Бароу-ин-Фернесс.
Она весит 7800 тонн и является пятой по счету подлодкой Astute, поступившей на вооружение в британского флота.
Министерство обороны Великобритании называет субмарины типа Astute самими крупными, самыми продвинутыми и самыми мощными многоцелевыми подводными лодками, когда либо имевшимися у флота. Они способны обогнуть земной шар, не всплывая на поверхность.
Судно, описанное в найденных в пабе документах, сейчас находится на морской военной базе в городе Клайд в Шотландии.
По словам источника газеты Sun, вечер, когда в пабе были найдены документы, был людным и оживленным. Там было много людей, работавших в верфи - как военных, так и гражданских, и документы могли попасть в руки кому угодно.
"Хорошо, что них не нашел какой-нибудь глубоко законспирированный русский шпион", - добавил он.
Это далеко не первый случай, когда в общественных местах в Великобритании находятся официальные документы разной степени секретности.