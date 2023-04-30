Британский флот расследует находку конфиденциальных документов в туалете паба

Человек, нашедший документы, поделился своей находкой не с военными, а с таблоидом Sun.

Источник газеты рассказал, что обнаружил их на полу туалета паба в городе Бароу-ин-Фернесс, в графстве Камбрия.

Сообщения газет прокомментировали представители флота, объяснившие, что речь идет о нескольких страницах из руководства для тех, кто служит или работает на подводной лодке. Эти документы не являются секретными, но имеют гриф "для служебного пользования - с ограниченным доступом".

"Это общие учебные документы, в которых нет секретной информации. Однако мы крайне серьезно относимся к вопросам безопасности и проведем расследование обстоятельств их обнаружения", - заверил представитель флота.

97-метровая HMS Anson принадлежит к атомным подводным лодкам типа Astute, которые собирают в верфи компании BAE Systems, расположенной в городе Бароу-ин-Фернесс.