Как Меркель отдувалась за войну в Украине и беженцев

"Я бы с радостью импортировала газ из Великобритании, Нидерландов или Норвегии, как мы делали ранее, но они были больше недоступны. Для нас стоял вопрос: на треть более дорогой сжиженный природный газ (СПГ) или более дешевый российский газ", - напомнила она. В тот момент, по словам Меркель, никто не хотел инвестировать в СПГ или заключать долгосрочные контракты на его поставки, а изменилось это только после 24 февраля 2022 года. Запрещать импорт газа из России в период правления Меркель ей "не казалось правильным". "На сегодняшний момент все иначе. Но, конечно, мы теперь платим цену за это", - заключила она.

Признает ли Меркель ошибки?

Почему Меркель не называет ошибками решения, которые оказались постфактум скорее неудачными? "Честно говоря, не знаю, будет ли какая-то умиротворяющая функция, если я просто скажу что-то, что так не считаю, просто чтобы признать ошибку?" - этот ответ зал встретил преданными аплодисментами.