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В Риге состоится велозаезд "Критическая масса"

rus.tvnet.lv/LETA
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Традиционный велозаезд "Критическая масса" в Риге
Традиционный велозаезд "Критическая масса" в Риге Фото: Jānis Škapars / TVNET

Сегодня, 1 мая, в 13:00 в Риге состоится традиционный велозаезд "Критическая масса", цель которого - напомнить политикам о проблемах с велосипедной инфраструктурой в столице, сообщают организаторы в социальной сети Facebook.

Во время заезда организаторы просят участников держаться правой стороны проезжей части и не выезжать на встречную полосу и тротуары, держаться ближе друг к другу, чтобы не могли проехать автомобили, но пропускать оперативный транспорт и по возможности не мешать общественному транспорту и пешеходам.

Также организаторы просят участников не совершать резких маневров, предупреждать о том, что они собираются остановиться или повернуть, и не ввязываться в конфликты.

Велозаезд начнется у театра Dailes.

Акция "Критическая масса" традиционно собирает несколько тысяч велосипедистов.

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