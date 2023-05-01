В Риге состоится велозаезд "Критическая масса"

Во время заезда организаторы просят участников держаться правой стороны проезжей части и не выезжать на встречную полосу и тротуары, держаться ближе друг к другу, чтобы не могли проехать автомобили, но пропускать оперативный транспорт и по возможности не мешать общественному транспорту и пешеходам.